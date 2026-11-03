Çorum, Türkiye'nin dördüncü UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi kenti olmak için kapsamlı bir hazırlık sürecine girdi. Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar'ın ardından bu prestijli listeye girmek için yürütülen "Gastro Çorum Projesi" kapsamında kentin tüm dinamikleri bir araya geldi. Vali Ali Çalgan'ın başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında, projenin başlamasından bu yana Türkiye'nin her yerinden gelen yoğun ilgi ve sorular, Çorum mutfağının ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne serdi.

8 bin yıllık arkeolojik tarihiyle Anadolu'nun ilk başkentlerinden biri olan Çorum, sadece tarihi değil aynı zamanda ekonomik gücüyle de dikkat çekiyor. Türkiye'nin 9'uncu büyük ekilebilir alan kapasitesine sahip kent, 6,2 milyar dolarlık ihracatıyla önemli bir sanayi merkezi konumunda. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Süper Lig'de mücadele eden futbol takımıyla da adından söz ettiren Çorum'un, gastronomi alanında da mutlaka konuşulan ilk 3-5 şehir arasında yer alması gerektiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar UNESCO başvurusunu tamamlamayı hedefleyen kent yönetimi, rakiplerinden önce süreci tamamlama konusunda kararlı.

Proje kapsamında Çorum'da gastronomi kütüphanesi ve mutfak sanatları merkezi kurulacak, Michelin yıldızlı şefler yerel şeflere eğitimler verecek ve Hitit tabletlerindeki antik yemek tarifleri modern dile çevrilecek. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, gastronomi bölümleri ile arkeoloji ve antropoloji uzmanlarının projeye katkı sunduğunu belirtti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Ömer Altıkardeş ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de kentin ticaret ve sanayisinin yanı sıra gastronomi potansiyelinin ortaya çıkarılması için çaba gösterdiklerini ifade etti. Proje danışmanı yazar Adnan Şahin, 8 aydır devam eden çalışmalarda hiçbir katılımcıya ödeme yapılmadan çok sayıda etkinlik düzenlendiğini, bu başarının kentin coğrafi işaret tescilli yemeklerinin kalitesinden kaynaklandığını vurguladı. UNESCO listesine girmenin ardından Çorum'un yıllık turist sayısının 100 binden 400-500 binlere, orta ve uzun vadede ise milyonlara ulaşması hedefleniyor.

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