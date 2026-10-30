Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 63. yılında Ulusal Gala bölümünde gösterilen "Son Yemek" filmi, Türk sinemasının önemli isimlerini bir araya getiren duygusal bir aşk hikayesiyle dikkat çekiyor. Özcan Deniz'in yönetmen, senarist ve başrol oyuncusu olarak imzasını taşıdığı yapım, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen özel gösterimle festivaldeki yerini aldı. Film, gizli bir görev esnasında karşılaşan Bekir ile yetenekli genç piyanist Sebahat'ın kaderleri birbirine bağlanan aşk öyküsünü anlatıyor. Yıllar sonra yaşlanan Sebahat'ın komşularına anlattığı bu büyük aşk hikayesi, ayrılıkların acısı, özlemin derinliği ve kavuşmanın mutluluğuyla örülü duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festivalde gösterilen film, güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Özcan Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı yapımda Tilbe Saran, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Ceyda Düvenci, Gonca Vuslateri ve Helin Kandemir gibi deneyimli isimler rol alıyor. Film gösteriminin ardından gerçekleştirilen söyleşide Özcan Deniz, yazdığı ve yönettiği projelerde oyunculuk yapmaktan genellikle kaçındığını, ancak "Son Yemek" için yaklaşık bir yıl süreyle farklı oyuncuları değerlendirdikten sonra bu rolü üstlenme kararı aldığını açıkladı. Hem yönetmenlik hem oyunculuk yapmanın zorluklarına değinen Deniz, özellikle partneriyle karşı karşıya sahne almanın teknik ve duygusal açıdan zorlayıcı olduğunu vurguladı.

Filmin kadrosunda yer alan Öykü Karayel, Özcan Deniz ile çalışma deneyimini değerlendirerek, onun hikaye anlatma yeteneğine ve vizyonuna duyduğu saygının her geçen gün arttığını belirtti. Karayel, Deniz'in projeyi ilk anlattığı günden itibaren nasıl naif ve sıcak bir hikaye yaratmak istediğini çok net ifade ettiğini, gösterimde izlediği sonucun da tam olarak o vizyonu yansıttığını söyledi. Hayata meydan okuyan bu büyük aşk hikayesi, festival programı boyunca sinema tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor ve Türk sinemasının romantik dram türündeki önemli yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

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