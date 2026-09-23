Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarında kritik gelişmeler yaşanıyor. 1909 yılında açılan tarihi yapıda yürütülen zemin güçlendirme ve arkeolojik kazı çalışmaları, projenin ilk etabının 2027 yılında tamamlanması hedefiyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orijinal projelerde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan sadece 200'ünün yerinde tespit edildiğini, kazıkların yüzde 80'inin zaman içinde yok olduğunu bildirdi. Bu kritik bulgu, restorasyon sürecinin yeniden planlanmasını ve kapsamlı güçlendirme uygulamalarının hayata geçirilmesini zorunlu kıldı.

Haydarpaşa Garı'nın temelinde yapılan teknik incelemelerde, zeminin ZF sınıfında olduğu ve heterojen dolgu ile sıvılaşabilir kumdan oluştuğu belirlendi. Gevşek ve suya doygun özellik taşıyan zemin, önemli geoteknik riskler barındırıyor. Sıvılaşma riskinin gerçekleşmesi durumunda yapıda oturma ve yanal yayılma hareketlerinin meydana gelebileceği tespit edildi. Bu risklere karşı tarihi yapıyı korumak amacıyla uzman mühendislerin hazırladığı, akademik heyetlerin incelediği ve Danışma Kurulu'nun uygun bulduğu kapsamlı bir zemin iyileştirme projesi uygulanıyor. Proje kapsamında yapı çevresinde fore kazık imalatı gerçekleştirilirken, yapı içinde ve dışında kompaksiyon enjeksiyonu ve polimer enjeksiyonu gibi ileri zemin güçlendirme teknikleri kullanılıyor. Tüm uygulamalar teknik izleme cihazlarıyla sürekli kontrol edilerek, yapının davranışı anlık olarak takip ediliyor.

Haydarpaşa Arkeopark alanında süren kazı çalışmalarında ortaya çıkan yeni arkeolojik kalıntılar, projenin bir diğer önemli boyutunu oluşturuyor. Altyapı, drenaj ve ziyaretçi dolaşım güzergahlarına yönelik kazılarda bulunan yeni kalıntılar, projelerin yeniden düzenlenmesini gerektirdi. Mevcut ve yeni bulunan kalıntıların konumları ve korunma durumları dikkate alınarak altyapı hatları ve ziyaretçi güzergahları yeniden tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD arasında 15 Ağustos 2024'te imzalanan protokol kapsamında, Haydarpaşa Gar Sahası sadece restore edilmekle kalmayacak, aynı zamanda İstanbul'un kültür hayatına kazandırılacak. Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi, performans sanatları merkezi, kütüphane, sergi salonları, sanat ve tasarım atölyeleri ile donatılacak saha, arkeopark ve açık etkinlik alanlarıyla birlikte şehrin yeni kültür merkezi haline gelecek. Hassas mühendislik çalışmaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle açılış takvimi yeniden düzenlense de, tarihi yapının en güvenli şekilde geleceğe taşınması öncelik olarak belirlendi.

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