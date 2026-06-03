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Kocaeli Film Festivali 5. Kez Kapılarını Açtı

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2026 09:48

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Kocaeli Film Festivali başladı. Festival kapsamında yerli ve yabancı yapımlardan oluşan zengin bir program sinema severlerle buluşuyor. Etkinlik boyunca gösterilecek filmler, yönetmen söyleşileri ve panel oturumları ile Kocaeli'nde sinema şöleni yaşanacak. Festivale katılan sinemacılar ve film tutkunları, sinemanın farklı türlerini keşfetme fırsatı bulacak.

Kocaeli Film Festivali 5. Kez Kapılarını Açtı

Gölcük Belediyesinin ev sahipliğinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda gerçekleştirilen festivalin açılışı, yönetmen Murat Çeri ile oyuncular Serpil Tamur ve İsmail Hakkı'nın katılımıyla "Bir Adam Yaratmak" filminin gösterimiyle yapıldı.

Gösterim öncesinde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, festivalin açılış programına ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Yıllar önce yazılan bir tiyatro eserinin sinemaya uyarlanarak izleyiciyle buluşturulmasının önemli olduğunu ifade eden Sezer, filmin yönetmeni ile oyuncu kadrosuna teşekkür etti.

Yönetmen Çeri de teşekkür konuşması yaptı.

Programda oyuncu Serpil Tamur'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü", Kocaeli Valisi İlhami Aktaş tarafından takdim edildi.

- 5. Kocaeli Film Festivali

Festival boyunca kentin farklı noktalarında film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, paneller ve konserler düzenlenecek.

Festivalde "finalist kısa film", "animasyon" ve "uzun metraj film" gösterimleri de yönetmen ve ekiplerin katılımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlikler kapsamında İzmit'teki bir alışveriş merkezindeki sinemada yapılacak özel gösterimlerin yanı sıra 4 Haziran'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Müziği Korosu tarafından konser verilecek.

Festivalde 6 Haziran'da Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun müzikli gösterisi ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

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Kocaeli Halil İbrahim Kalaycıoğlu İzmit Gölcük
Fikriyat

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