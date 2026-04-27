Göynük’te Sürdürülebilir Turizm Atağı: SENTRUM 3. Durağında

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla "yeşil destinasyon" modeli oluşturmayı amaçlayan SENTRUM Projesi ve yeni dönemine ilişkin detaylar, Göynük ilçesi Kule Kafe'de düzenlenen protokol imza töreninde paylaşıldı.

Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen SENTRUM Projesi kapsamında, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi ve İzmir'in Ödemiş ilçesinin tarihi Birgi köyünün ardından projenin üçüncü durağı olacak Göynük'te yerel kalkınma odaklı ve doğa dostu turizm için imzalar atıldı.

İmza törenine, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Battal, törende yaptığı konuşmada, Göynük'ün Türkiye'de seçilen üçüncü ilçe olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Enerjisa Enerjinin bu alanda çok tecrübeli olduğunu vurgulayan Battal, "Bizim ilçemizin de bir turizm potansiyeli var. Tecrübesi de var. İnşallah ikisi bir araya gelince sizlerin ve bizlerin enerjisi ile başarılı şekilde süreci tamamlarız." dedi.

Oral ise ilçe olarak turizm alanında daha ileriye gidebilmek için bir katkı beklediklerini belirterek, Enerjisa Enerji ve UNDP'nin katkılarıyla güzel şeyler yapılacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye'nin farklı bölgelerinde de aynı etkiyi yaratmayı hedefliyoruz"

Taşcıoğlu da SENTRUM'un sürdürülebilir enerji ile turizmi bir araya getiren bir model olduğunu belirtti.

Göynük'ün Küçükköy ve Birgi'den sonra SENTRUM projesinin üçüncü destinasyonu olduğunu aktaran Taşcıoğlu, Göynük'te başlatılan sürecin yalnızca bir proje olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Taşcıoğlu, Göynük'ün seçim süreci hakkında bilgi vererek, "Aslında sezgisel bir seçim süreci yok SENTRUM'da. Destinasyonların her biri ayrı ayrı değerlendiriliyor. 10 ayrı destinasyon alternatifi vardı. Birçok kritere bakılıyor. Turizm potansiyeline bakılıyor. Burada potansiyelini tam gerçekleştirmemiş olmasına bakılıyor. Mutlaka bir yerel kimlik, bir kültürel miras, doğa özellikleri aranıyor. Özellikle yerel yönetimin ve yerel işletmelerin projeye inancı, projeye desteği, ilgisi, hevesi bizim için çok kritik. O yüzden aslında sistematik ve uzun bir seçim süreci var." dedi.

Göynük'te önümüzdeki 18 aylık süreçte kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini anlatan Taşcıoğlu, şöyle devam etti:

"Proje ile ilçede neler değişecek? Burada da diğer destinasyonlarda olduğu gibi öncelikle işletmelerle başlayacağız. Enerji verimliliği fizibiliteleri yapılacak. Turizm işletmelerine bizim destekçi diğer ortaklarımızla kapasite geliştirme eğitimleri verilecek. Gençlerle, kadınlarla birçok atölye çalışması yapılacak. Bölgesel kalkınma çalışılacak, Göynük'ün bütün kültürel mirası ve inanılmaz doğasına daha sorumlu turizm hizmeti veren sorumlu ziyaretçiler gelsin diye hem bölgesel ekonomiye hem bölgesel kalkınmaya destek vermeye devam edeceğiz."

Taşcıoğlu, SENTRUM'un ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir model oluşturmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

- "Her bölgeye özgü yeni bakış açısı geliştiriyoruz"

Dragisic de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Enerjisa Enerji ve UNDP işbirliğiyle Türkiye'de yerel değerler üzerine inşa edilen daha yeşil ve kapsayıcı bir destinasyon modeli geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Dragisic, bu çalışmaların ulusal kalkınma önceliklerini desteklerken, aynı zamanda küresel gündem ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sunduğunu belirterek, "Aynı zamanda burada kurduğumuz modeli başka alanlarda replike etmek, hatta yurt içi ve yurt dışında da bu modeli yaygınlaştırmak için çalışacağız. SENTRUM, turizmin sürdürülebilirlik işbirliği ve kültürel mirasa saygı temelinde kurgulandığında yerel kalkınmayı destekleyebileceğini göstermiştir. Sürdürülebilir destinasyon gelişiminin tek bir modele dayanan, her yere aynı şekilde uygulanabilecek bir süreç olmadığının bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Her destinasyonun kendine özgü kimliği, ihtiyaçları ve fırsatları bulunduğunun altını çizen Dragisic, bu nedenle yeni destinasyonlara yaklaşırken önceki deneyimlerden yararlandıklarını, ancak her bölgeye özgü yeni bakış açısı geliştirdiklerini kaydetti.

- Yeşil destinasyon modeli Göynük'ün tarihi dokusuyla buluşacak

Törende, SENTRUM modelinin Göynük'te yaratacağı sosyal, çevresel ve ekonomik etkiler değerlendirilirken, enerji verimliliğinden kadınlar ve gençlerin istihdamına, kültürel mirasın korunmasından iklim değişikliği farkındalığına kadar pek çok alanda yürütülecek çalışmaların yol haritası da paylaşıldı.

SENTRUM Projesi kapsamında Göynük'te yürütülecek çalışmalar ile ilçenin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterleriyle uyumlu bir "yeşil destinasyona" dönüşmesinin destekleneceği belirtildi.

Uygulanan model ile turizmin sadece belirli dönemlerle sınırlı kalmayıp dört mevsime yayılması ve yerel kalkınmayı geliştirecek bir ekosistem oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

