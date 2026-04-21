Marmaris’te Kültür Şöleni: Binlerce Kişi Katıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğe İz Projesi" etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan şölene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Müze Müdürü Şehime Atabey ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında Marmaris Halk Eğitimi Merkezi ahşap atölyesinde hazırlanan çalışmalar ile uygulamalı atölyeler katılımcılar tarafından incelendi.

Özel Türk Koleji Marmaris Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı geleneksel ev objeleri sergisi ile İçmeler Halit Narin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan yöresel yemekler, davetlilere sunuldu.

Şölende ayrıca Marmaris Evren Paşa İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin "Geçmişin Kodları TeknoAntik Projesi" kapsamında oluşturduğu "TeknoAntik Zaman Yolcusu Pasaportu" standı, etkileşimli yapısıyla dikkati çekti.

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği etkinlik, atölye çalışmalarının ardından sona erdi.

