Marmaris'te Kültür Şöleni: Binlerce Kişi Katıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Kültür ve Değerler Şöleni, tarihi Marmaris Kalesi'nde coşkulu anlar yaşattı. Gençlik Yılı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, binlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Türk kültürünün zenginliklerini yansıtan şölen, geleneksel müzik gösterileri, halk oyunları ve çeşitli kültürel aktivitelerle Marmaris'i adeta bir kültür merkezine dönüştürdü. Tarihi kale meydanında gerçekleşen etkinlik, genç kuşakların kültürel değerlerle buluşmasına vesile olurken, yerel ve ulusal değerlerin korunması konusunda da önemli bir farkındalık yarattı. Katılımcılar, şölenin Marmaris'in turizm potansiyeline de önemli katkı sağladığını belirterek, bu tür organizasyonların devamını talep etti.
Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğe İz Projesi" etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan şölene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Müze Müdürü Şehime Atabey ve çok sayıda davetli katıldı.
Etkinlik kapsamında Marmaris Halk Eğitimi Merkezi ahşap atölyesinde hazırlanan çalışmalar ile uygulamalı atölyeler katılımcılar tarafından incelendi.
Özel Türk Koleji Marmaris Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı geleneksel ev objeleri sergisi ile İçmeler Halit Narin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan yöresel yemekler, davetlilere sunuldu.
Şölende ayrıca Marmaris Evren Paşa İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin "Geçmişin Kodları TeknoAntik Projesi" kapsamında oluşturduğu "TeknoAntik Zaman Yolcusu Pasaportu" standı, etkileşimli yapısıyla dikkati çekti.
Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği etkinlik, atölye çalışmalarının ardından sona erdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.