Isparta'nın Ekim Desenleri Drone ile Görüntülendi
Yayınlanma Tarihi: 07.04.2026 10:37
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım arazilerinde görsel bir şölen yaşanıyor. Arpa ve buğday tarlalarında ekim işlemlerinin tamamlanmasının ardından çimlenen tohumlar, havadan bakıldığında muhteşem geometrik desenler oluşturdu. Drone ile görüntülenen bu doğal sanat eserleri, tarımın estetik yönünü gözler önüne seriyor. Çiftçilerin özenle ektiği tohumların yeşermesiyle ortaya çıkan bu görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Yalvaç'ın verimli topraklarında her yıl tekrarlanan bu doğa olayı, bu kez havadan çekilen fotoğraflarla belgelendi. Tarım ve doğanın mükemmel uyumunu yansıtan bu desenler, bölgenin tarımsal potansiyelini de gözler önüne seriyor.
Bölgede yağışların ardından bahar aylarıyla yeşermeye başlayan ekin tarlalarında farklı yönlerde yapılan sürüm işlemleri geometrik şekilleri andırdı.
Tarlalarda ekim sırasında kullanılan makinelerin düzensiz tohum bırakması sonucu yoğun çimlenmeyle alakalı görsel açıdan etkileyici desenler oluştu.
Dronla havadan görüntülenen buğday ve arpa ekili tarlalarda oluşan bu manzara, görenlerin ilgisini çekiyor.
Görüntülerde, ekim ve sürüm yapılan tarlalarda üçgen ve dalga benzeri şekillerin oluştuğu görülüyor. Özellikle güneş ışığının açısına göre ton değiştiren yeşil ve toprak renkleri, desenleri daha da belirgin hale getiriyor.
