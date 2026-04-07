Isparta’nın Ekim Desenleri Drone ile Görüntülendi

Bölgede yağışların ardından bahar aylarıyla yeşermeye başlayan ekin tarlalarında farklı yönlerde yapılan sürüm işlemleri geometrik şekilleri andırdı.

Tarlalarda ekim sırasında kullanılan makinelerin düzensiz tohum bırakması sonucu yoğun çimlenmeyle alakalı görsel açıdan etkileyici desenler oluştu.

Dronla havadan görüntülenen buğday ve arpa ekili tarlalarda oluşan bu manzara, görenlerin ilgisini çekiyor.

Görüntülerde, ekim ve sürüm yapılan tarlalarda üçgen ve dalga benzeri şekillerin oluştuğu görülüyor. Özellikle güneş ışığının açısına göre ton değiştiren yeşil ve toprak renkleri, desenleri daha da belirgin hale getiriyor.

