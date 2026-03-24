Mehmet Çebi'nin Cep Saatleri Sergisi Açıldı

Mehmet Çebi'nin Cep Saatleri Sergisi Açıldı

Yayınlanma Tarihi: 24.03.2026 09:07

Koleksiyoner Mehmet Çebi'nin yıllarca özenle bir araya getirdiği nadir cep saatleri koleksiyonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor. 16. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar uzanan dönemden seçilmiş eserler, saatçilik sanatının dört asırlık evrimini gözler önüne seriyor. Altın, gümüş ve değerli taşlarla süslenmiş bu muhteşem cep saatleri, dönemin işçilik anlayışını ve teknolojik gelişimini yansıtıyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet dönemine uzanan koleksiyon, her biri ayrı bir hikaye anlatan nadide eserlerden oluşuyor. Sanat tarihine ilgi duyanlar, antika meraklıları ve horoloji tutkunları için eşsiz bir fırsat sunan sergi, hem görsel bir şölen hem de tarihsel bir belge niteliği taşıyor.

Mehmet Çebi’nin Cep Saatleri Sergisi Açıldı

"Mehmet Çebi Koleksiyonu'ndan Muhteşem Cep Saatleri" başlıklı serginin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldı.

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

- Sergide 305 cep saati beğeniye sunuluyor

Serginin koleksiyon danışmanı Yusuf Şimşekçaktı, AA muhabirine, koleksiyondaki 305 cep saatinin zincirli mekanizmalardan başlayarak, bugüne kadar uzanan saat teknolojisinin gelişimini yansıttığını söyledi.

Koleksiyonda diplomatik hediyeler ve padişah portreli saatlerin bulunduğunu aktaran Şimşekçaktı, Sultan Abdülmecid döneminde İsviçreli saat ustası Auguste Courvoisier'in İstanbul'a davet edildiğini ve 9 ayrı eskiz ile çıkartılan padişah portresinin minelenerek saatlere işlendiğini anlattı.

Şimşekçaktı, bu saatlerin o dönemde diplomatik hediye olarak kullanıldığını, koleksiyonda da bu eserlerden yaklaşık 10 örnek bulunduğunu kaydetti.

Avrupa saat üretiminde 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı pazarının önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Yusuf Şimşekçaktı, bu dönemde üretilen bazı saatlerde "Osmanlı Pazarı İçin" ibaresinin yer aldığını ve Arap rakamlarının kullanıldığını dile getirdi.

Şimşekçaktı, koleksiyonu ilerleyen süreçte bir müze haline getirmeyi istediklerini de sözlerine ekledi.

Rus Çarı 1. Nikolay'ın Kraliçe Victoria'ya sunduğu portreli saat gibi, uluslararası diplomasi tarihine ışık tutan eserlerin de yer aldığı sergi, 9 Nisan'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

