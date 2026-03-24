Bağlama Ustası Ücretsiz Kurs ile Mesleğini Aktarıyor
Yayınlanma Tarihi: 24.03.2026 10:14
Sivas'ta el yapımı bağlama üretimi yapan usta Şentürk İyidoğan, geleneksel bağlama yapım sanatını gelecek nesillere aktarmak için özel bir proje başlattı. 2017 yılında kurduğu Ozanlar Müzesi'nde düzenlediği ücretsiz kurslarla bağlama yapımının inceliklerini öğretmeye devam eden İyidoğan, bu kültürel mirasın kaybolmaması için gönüllü eğitimler veriyor. Yıllardır sürdürdüğü ustalık mesleğini paylaşarak hem geleneksel el sanatlarının korunmasına katkıda bulunuyor hem de müzik kültürümüzün önemli bir parçası olan bağlamanın yapım tekniklerini yaşatıyor.
Mesleğe ilkokul yıllarında başlayan 57 yaşındaki bağlama ustası İyidoğan, 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde bağlama imalatı ve tamiri yapıyor.
Atölyesinin karşısına 2017 yılında kurduğu, halk ozanlarının büstlerinin bulunduğu "Ozanlar Müzesi"ni bugünlerde sınıfa dönüştüren İyidoğan, açtığı kursla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bağlama yapımını gençlere öğretmeyi hedefliyor.
İyidoğan, AA muhabirine, yoğun istek üzerine kursu açmaya karar verdiğini söyledi.
Müzik öğretmenlerinin öğrencilerini getirdiğini anlatan İyidoğan, "Burada çocuklara haddini bilme kültürünü anlatıyorduk. Bağlama yapımının yavaş yavaş ortadan kalktığını gördüm. Geleneksel bağlamanın devam etmesini sağlamak için uzun zaman çaba gösterdim. Artık ortada çırak da olmadığı için Ozanlar Müzesi içine bir sınıf açtım." dedi.
Kursun ücretli olmayacağını dile getiren İyidoğan, "Birinci hedefim, müzik öğretmenleri, sınıflarındaki öğrencilere bağlamayı nasıl yapabileceklerini anlatabilecek. İkinci hedefim okula gitmeyen ve el sanatlarına eli yatkın gençlere, bağlama imalatını öğreterek bu hizmetin devamını sağlamak." diye konuştu.
Kursa yoğun talep olduğunu aktaran İyidoğan, şunları kaydetti:
"Özel bağlama imalat sınıfı Türkiye'de ilk olacak. Bugüne kadar birkaç üniversitenin dışında bunu gösteren olmadı. Bir ilki yaşatıyoruz. Türkiye'de ilk kez karşılıksız bağlama imalat sınıfını açıyoruz. Bağlama çalmayı öğreten çeşitli müzik dershaneleri var. Biz bağlamanın yapımını öğretmek için çaba göstereceğiz. Hayalim belli bir yaştan sonra artık gelecek kuşaklara hizmet etmek. Kısmet olursa ilk adımını da attık. Çok da keyif aldığım bir hayalimdi. Bunu da yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyorum."
- Kursiyerlerin yaptıkları ilk bağlama kendilerinin olacak
İyidoğan, ürettikleri ilk bağlamaların kursiyerlerin olacağını söyledi.
Herkesin kendi sazını yapacağını anlatan İyidoğan, "Zaten eski ozanlarımıza baktığınız zaman bağlama ustası yokmuş. Köyün en iyi marangozu, en iyi kapı yapan ustası saz yapmış. Biz şimdi herkesin kendi sazını yapabilmesi için çaba göstermek istiyoruz. Yaptıkları ilk sazlar onlar için çok kıymetli olacak. Benim için de yaptığım ilk sazım kıymetliydi." ifadelerini kullandı.
