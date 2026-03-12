Selimiye’de Karagöz Musikisi Konseri Düzenlendi

Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde etkinlik çadırında düzenlenen konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları geleneksel kıyafetlerle sahne aldı.

Sanatçılar konserde "Üsküdar'a Gider İken", "Çeribaşının Gelini", "Salıncak" ve "Fesleğen" gibi eserleri seslendirdi.

Eserler arasında sahneye çıkan Hacivat ile Karagöz karakterleri de kısa gösteriler sunarak programa renk kattı.

Mizahın, musikinin ve geleneğin aynı sahnede buluştuğu konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Program sonunda Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Yıldıray Öztürk ile topluluğun müdürü Gökçe Bahar Ercan'a Edirnekari motifleriyle süslenmiş Selimiye Camisi işlemeli tablo takdim etti.

Öte yandan program kapsamında Ayasofya Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Etkinlik çadırında ayrıca geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden Kavuklu ile Pişekar'ın yer aldığı orta oyunu da izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

