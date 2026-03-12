Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat İnsan ve Makine Sergisi Barın Han'da 15 Mart'a Kadar

İnsan ve Makine Sergisi Barın Han'da 15 Mart'a Kadar

Yayınlanma Tarihi: 12.03.2026 16:09

Barın Han'da açılan "İnsan ve Makine" sergisi, teknoloji ve insanlık arasındaki ilişkiyi sorgulayan eserlerle sanatseverleri ağırlıyor. 15 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi, modern çağda makineleşmenin insan yaşamına etkilerini sanatsal bir perspektiften ele alıyor. Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin yer aldığı koleksiyon, dijital çağın getirdiği dönüşümü görsel sanatlar üzerinden anlatıyor. Sergi, öğrenciler ve sanat meraklıları için ilham verici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

İnsan ve Makine Sergisi Barın Han’da 15 Mart’a Kadar

İstanbul Blockchain Women ve WBN Türkiye organizasyonuyla hayata geçirilen sergi, algoritmaların ötesinde sanatsal bir manifesto niteliği taşıyor.

Sergi, yapay zeka, veri yapıları ve teknolojik üretim süreçleri içinde kadın kimliği ve emeğinin nasıl temsil edildiğini sanat aracılığıyla sorgulayan dijital ve fijital (fiziksel ve dijitalin birleşimi) üretimleri bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Merve Güven Özkerim ve Başak Burcu Apaydın'ın üstlendiği sergi kapsamında gösterimler, paneller ve sanatçı buluşmaları da düzenlenecek.

Sergi programı, "blok zinciri" ve "yapay zeka" gibi karmaşık disiplinleri sanatsal dil üzerinden herkes için erişilebilir ve tartışılabilir kılmayı amaçlıyor.

Ana Maria Caballero, Begüm Tarako, Simon Hipkins, Özge Topçu, Dilara Başköylü, Serdar Yılmaz, Elçin Arpaçay, Yeşim Yorulmaz, Güzide Akkulak, Leyla Aliyeva, Burcu Berberler, Deniz Varlı, Aliye Erkurtulgu Ceylan, Sinem Ünal Gerdan, Nergis Kartal, Aslı Acar, Eda Seda Tosun, Duygu Aydemir ve Gül Ünlüçay, sergide eseri yer alan sanatçılar arasında bulunuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
kültür

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Allah ve Resulünün önüne kimseyi geçirtmeyin, kendiniz de geçmeyin! Hucurat Suresi 1. Ayet Tefsiri

Allah ve Resulünün önüne kimseyi geçirtmeyin, kendiniz de geçmeyin! (Hucurat Suresi 1. Ayet Tefsiri)

Mehmet Akif Ersoy’un Mısırlı şairlerle buluştuğu yer: El Fişâvi

Mehmet Akif Ersoy'un Mısırlı şairlerle buluştuğu yer: El Fişâvi

İstiklal Marşı’nın kabulü

İstiklal Marşı'nın kabulü

İstiklal Marşı’nda geçen 9 kelime

İstiklal Marşı'nda geçen 9 kelime

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?