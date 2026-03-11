Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Trabzon'da Sağlık Çalışanlarından Fotoğraf Sergisi

Trabzon'da Sağlık Çalışanlarından Fotoğraf Sergisi

Yayınlanma Tarihi: 11.03.2026 08:55

Trabzon'da sağlık çalışanlarının objektifinden hayata bakan "Bir Nöbetin Ardından" isimli fotoğraf sergisi açıldı. Beyaz önlüklerinin ardındaki sanatçı ruhlarını ortaya koyan sağlıkçılar, nöbet aralarında yakaladıkları anları, şehrin farklı yüzlerini ve meslek hayatlarından kesitleri fotoğrafladı. Trabzon Tabip Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi, hem sağlık çalışanlarının zorlu mesai saatlerinin ardındaki yaratıcı yönlerini gözler önüne sererken, hem de Trabzon'un farklı perspektiflerden görüntülerini sanatseverlerle buluşturuyor. Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personelinin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Sağlık sektöründe çalışmanın getirdiği yoğun tempoya rağmen sanata olan tutkularını sürdüren çalışanların eserleri, mesleğin insani yönünü de vurguluyor.

Trabzon’da Sağlık Çalışanlarından Fotoğraf Sergisi

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide yaptığı konuşmada, sanatın ve fotoğraf çekiminin önemini vurguladı. Sağlıkçıların gözünden fotoğraf karelerine yansıyan eserlerle sergi açmak istediklerini dile getiren Topsakal, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı. Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman da 14 Mart'a doğru dünyanın savaşların bitmediği zor bir süreçten geçildiğini belirtti.

Sergide Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de dinleti sundu. 23 sağlık çalışanının çektiği 38 fotoğraftan oluşan sergi, 17 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Trabzon

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hız kavramının unutturduğu: Hesap günü

Hız kavramının unutturduğu: Hesap günü

Mukabele - 21. Cüz - Mehmet Emin Ay

Mukabele - 21. Cüz - Mehmet Emin Ay

Esma-i Hüsna Allah’ın isimleri 21: El -Kabıd

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 21: El -Kabıd

Ramazan-ı Şerif 21. gün: 1 ayet 1 hadis 1 dua

Ramazan-ı Şerif 21. gün: 1 ayet 1 hadis 1 dua

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?