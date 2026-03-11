Trabzon’da Sağlık Çalışanlarından Fotoğraf Sergisi

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide yaptığı konuşmada, sanatın ve fotoğraf çekiminin önemini vurguladı. Sağlıkçıların gözünden fotoğraf karelerine yansıyan eserlerle sergi açmak istediklerini dile getiren Topsakal, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı. Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman da 14 Mart'a doğru dünyanın savaşların bitmediği zor bir süreçten geçildiğini belirtti.

Sergide Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de dinleti sundu. 23 sağlık çalışanının çektiği 38 fotoğraftan oluşan sergi, 17 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

