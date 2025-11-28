Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat "Gezen Sinema Tırı" Sivas'ta çocuklarla buluştu

"Gezen Sinema Tırı" Sivas'ta çocuklarla buluştu

Yayınlanma Tarihi: 28.11.2025 09:12

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Sivas'a gelen "Gezen Sinema Tırı" çocuklara sinema keyfi yaşattı.

Gezen Sinema Tırı Sivas’ta çocuklarla buluştu

Valilikten yapılan açıklamada, sinema salonu bulunmayan yerleşim yerlerine kültür ve sanat götürmeyi amaçlayan projenin, Sivas genelinde büyük ilgi gördüğü belirtildi.

17 Kasım'da Yıldızeli ilçesinde başlayan Sivas programı kapsamında sinema tırı, bugüne kadar Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Divriği, Kangal, Zara ve İmranlı ilçelerinde çocuklarla buluşarak hem müzik etkinlikleri hem de sinema gösterimleri gerçekleştirdi.

Program, 28 Kasım Gölova, 1 Aralık Akıncılar, 2 Aralık Suşehri, 3 Aralık Koyulhisar, 4 Aralık Hafik, 5 Aralık Doğanşar ve 8 Aralık Ulaş ilçeleriyle devam edecek. Gezen Sinema Tırı, ilçelerdeki gösterimlerin ardından 9-13 Aralık tarihleri arasında Sivas merkezde çocuklarla bir araya gelecek.

Özel donanımlı, iklimlendirme sistemi bulunan ve 120 kişilik kapasiteye sahip tır, dev perde, profesyonel ses sistemi ve sinema atmosferini yansıtan iç tasarımıyla büyük şehirlerdeki sinema salonlarını aratmıyor.

Proje, sinema kültürüne erişim imkanı olmayan çocuklara gerçek bir sinema deneyimi sunarak onların hayal dünyalarını zenginleştiriyor.

Gezen Sinema Tırı'nın Sivas programı kapsamında, 24 gün boyunca 20 bin çocuğa sinema deneyimi sunulması hedefleniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Gölova İmranlı Zara Gürün Altınyayla Şarkışla Yıldızeli Sivas Gemerek Divriği Kangal Akıncılar Suşehri Koyulhisar Hafik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık ve Beklenti: Tanrı’dan İstemek İhlasla Çelişir mi?

Dindarlık ve Beklenti: Tanrı’dan İstemek İhlasla Çelişir mi?

Türkiye’de görülmesi gereken yer altı şehirleri

Türkiye'de görülmesi gereken yer altı şehirleri

İngiltere’nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı

İngiltere'nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı

Ayasofya’da Mimar Sinan İzleri

Ayasofya'da Mimar Sinan İzleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>