Yayınlanma Tarihi: 10.11.2025 15:24

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Klasik Türk Müziği konseri düzenlendi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle Üsküp Sonbahar Müzik Festivali kapsamında düzenlenen konserde "Yeden Ensemble" müzik grubu sahne aldı.

Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber, burada yaptığı konuşmada, konserin düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür ederek, sanatçı ekibinin Üsküplüler için Viyana'dan getirildiğini söyledi.

Üsküp Kültür ve Sanat Müdürü Vasilija Çali de festival kapsamında düzenlenen bu konsere katılanlara iyi bir vakit geçirmelerini dileyerek, Üsküp YEE'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

25 Ekim'de başlayan Üsküp Sonbahar Müzik Festivali bugün sona eriyor.

"Yeden Ensemble" grubu, Rast, Nihavend, Hicaz, Saba ve Hüseyni-Uşşak makamlarında çeşitli eserler icra etti.

