Antalya Kültür Yolu Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, 9 gün süren etkinliklerin sonunda tamamlandı.

Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin öncü, dünyanın önde gelen ve en büyük dans topluluklarından biri olarak kabul edilen Anadolu Ateşi, festival kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde gösteri sundu.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 117 ülkede 55 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi'nin performansı dakikalarca ayakta alkışlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri ilgi gördü. Şarkıcı Umut Akyürek'in Atatürk'ün en sevdiği eserleri seslendirdiği konserde dinleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

"Ensemble" Ümit Yılmaz konseri Türkan Şoray Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Ümit Yılmaz'a sahnede sanatçılar Ozan Sarıboğa, Eyüpcan Açıkpazu, Murat Süngü, Sertaç Çiğdem, Ömer Arslan eşlik etti.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Willy Russell'ın yazıp bestelediği "Kan Kardeşler" müzikalini Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda sahneledi. Yönetmenliğini Ebru Kara'nın üstlendiği müzikal, farklı sosyal çevrelerde büyüyen ikiz kardeşlerin dokunaklı hikayesini etkileyici dille anlattı.

Emile Zola'nın Natüralizm akımının en önemli örneklerinden biri sayılan Therese Raquin adlı eserinden uyarlanan Therese Raquin (Bir Cinayetin Anatomisi) Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşturuldu. Onur Ali Yüce'nin uyarlayıp çevirdiği, Murat Çidamlı'nın yönettiği oyunda izleyiciler, 19. yüzyıl Paris'inde suç, aşk ve vicdan üçgeninde gelişen hikayeye tanıklık etti.

Antalya Kültür Sanat'ta gerçekleşen "Züleyha ve Beyhan Budak ile Sınırsız Sohbetler" etkinliğinde klinik psikolog ve yazar Budak, hayata ve ilişkilere dair önemli tespitlerde bulundu.

Kaleiçi'nde düzenlenen "Sanat Atölyesi" yaratıcılığın buluşma noktası oldu. Antalyalılar, düzenlenen gezi kapsamında Myra ve Andriake antik kentlerini ziyaret ederek, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde keşfetme imkanı buldu.

Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda" açık hava sineması nostaljisini bu kez Aksu ilçesine taşıdı.

Çocuklar festivalin son gününde, Konyaaltı Beach Park Çocuk Köyü'nde gerçekleşen "Meddah Gösterisi" ve "Baby Shark" çocuk tiyatrosuyla eğlendi.

Türkan Şoray Kültür Merkezi bahçesinde, eğitmen Gonca Yazgan yönetiminde gerçekleşen "Rene Magritte: Kolaj ve Hayal Dünyası" atölyesinde minikler, hayal güçlerini sanatla buluşturdu.

- Derya Uluğ konser verdi

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, festivalin son gününde Konyaaltı Beach Park'ta konser verdi. Şarkıcı, "Nefes", "Okyanus", "Canavar" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı Uluğ, "Sana Çıkıyor Yollar" eserini okumadan önce "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla minnetle özlemle anıyoruz. Onun yürüdüğü yolda yürümeye devam ediyoruz ve bütün yollarımız ona çıkıyor." ifadelerini kullandı.

