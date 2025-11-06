Bugün
Sanatçı Mehmet Kavukcu'dan Bayburt'ta "Arınma" performansı

Yayınlanma Tarihi: 06.11.2025 16:13

Sanatçı ve akademisyen Mehmet Kavukcu, Bayburt’taki "Arınma" temalı performansında, doğa ve insanlığa karşı işlenen suçlardan arınma çağrısında bulundu.

Kent merkezindeki Çoruh Nehri üzerinde yer alan DSİ köprüsüne gelen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kavukcu, köprü üzerinde boyadığı naylonu nehirden kovayla çektiği suyla temizledi.

Daha sonra bedenine sardığı naylonla nehirden aldığı suyu üzerine döken sanatçı, performansıyla vatandaşların da dikkatini çekti.

Bedenine sardığı naylonla nehir kenarında kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra performansını tamamlayan Kavukcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "arınma" başlığında sergilediği performansla insanın insanlığa ve ona emanet olarak verilen doğaya verdiği zarara dikkati çektiğini söyledi.

Performansıyla bir tepki dili oluşturduğunu belirten Kavukcu, "Biz onun için düşünmeliyiz, taşınmalıyız ve sorgulamalıyız. Neyi sorgulayacağız? Yaşadığımız dünyaya onu doğru hissedip doğru algılamak, insanı doğru anlamak ve insanın birbirine saygısını, sevgisini kazanmayı." dedi.

Kavukcu, performansında naylon ve suyu kullandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle Çoruh'un suyunu kullandım. Akan su her zaman temizdir. Tarihsel süreçte yaşanmışlıkların yer aldığı bir sudan bahsediyoruz. Onun için Çoruh'la birlikte arınma dilini oluşturmaya çalıştım. Naylon doğada en uzun süre yaşayan ve doğaya en büyük zararı veren unsurlardan biri. O da insanoğlunun yapmış olduğu bir malzeme. Onun için dünyamızda var olan iki zıt malzemeyi kullanarak bu arınma dilini oluşturmaya çalıştım."

Çoruh Nehri Bayburt Çoruh

