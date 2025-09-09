Zeugma Mozaik Müzesi 14 yılda 3,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi yakınlarında, Fırat Nehri kıyısında yer alan Zeugma Antik Kenti'nde, 1998 yılında başlatılan kurtarma kazılarında, Roma dönemine ait villalarda "Çingene Kızı" mozaiği, "Mars heykeli" ve çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, eserlerin sergilenmesi için merkez Şehitkamil ilçesi İpekyolu üzerinde modern müzecilik anlayışıyla, 25 bini kapalı olmak üzere toplam 30 bin metrekarelik alana Zeugma Mozaik Müzesi'ni inşa etti.

Ziyarete, 9 Eylül 2011'de düzenlenen törenle açılan müze, bünyesinde kültür ve sanat etkinliklerinin yapıldığı sergi ve konferans salonlarını da barındırıyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olma özelliğini taşıyan Zeugma Mozaik Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip.

"Çingene Kızı" mozaiğinin, ABD'den, 52 yıl sonra 2018'de Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parçasının sergilendiği müzede, toplam 150 eser yer alıyor.

- En çok ziyaretçiyi 2024'te ağırladı

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'ni açıldığı 2011'de 71 bin 323, 2012'de 169 bin 38, 2013'te 179 bin 297, 2014'te 206 bin 684, 2015'te 178 bin 995, 2016'da 108 bin 835, 2017'de 169 bin 773, 2018'de 267 bin 552, 2019'da 340 bin 569, 2020'de 99 bin 643, 2021'de 249 bin 932, 2022'de 424 bin 989, 2023'te 217 bin 920, 2024'te 466 bin 102 ve bu yılın 8 aylık bölümünde 385 bin 808 olmak üzere toplamda 3 milyon 536 bin 460 kişi ziyaret etti.

- "Ziyaretçi sayısının 2024 rakamlarını geçeceğini düşünüyoruz"

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, Zeugma'nın dünyanın en önemli müzelerinden biri olduğunu belirtti.

Müzenin, başta "Çingene Kızı" olmak üzere Roma ve Yunan mitolojilerine konu olmuş çok önemli mozaikleri barındırdığını ifade eden Çomak, ziyaretçilerin akın akın müzeye geldiğini dile getirdi.

Ziyaretçi sayısının her yıl yükseldiğini aktaran Çomak, şunları kaydetti:

"Bu yıl şu ana kadar 385 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Sonbahar turizmiyle birlikte bu sayının yıl sonuna kadar 2024 rakamlarını geçeceğini düşünüyoruz. Ziyaretçi bakımından 2025'e hızlı bir giriş yaptık. 17 Mayıs 2025'te 8 bin 167 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdık. Artık sonbahara girdik ve turlar daha sık gelmeye başladı. Çingene Kızı, sadece Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde de bir marka ve çok önemli bir eserdir."

- Çocuk dostu müze

Müzenin yıl içinde çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını anlatan Çomak, şöyle devam etti:

"Biz çocuk dostu bir müzeyiz. Eğitim ve öğretim yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında, müze eğitmeni koordinasyonunda, resmi ve hafta sonu tatilleri hariç her gün bir sınıfı buraya getiriyoruz. Müze geziliyor, müzecilik eğitimi veriliyor ve çeşitli drama gösterileri düzenleniyor."

- Ziyaretçilerin ilk uğrak yeri

Seyahat acentesi işletmecisi Ergin Erol ise Zeugma'nın insanları en çok cezbeden yerlerden biri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Buradaki Çingene Kızı'nın yer aldığı müze, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri oluşuyla turistleri cezbediyor. Ziyaretçilerin çoğu en çok burayı merak ediyor. Zeugma Mozaik Müzesi birinci sırada, gastronomi ve kültür ise ikinci sırada geliyor."

Turist rehberi Hasan Erdoğan da 34 yıldır çoğunlukla Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rehberlik yaptığını belirterek, "GAP turlarında Zeugma Mozaik Müzesi'nin çok büyük etkisi var. Özellikle Çingene Kızı, Türkiye'de çok merak ediliyor." dedi.

Ziyaretçilerden Mümine Gökaslan ise Kocaeli'nden Zeugma Mozaik Müzesi'ni merak ettikleri için geldiklerini belirterek, "O çağda bile bu kadar güzel işçiliklerin olması çok etkileyici. Özellikle Çingene Kızı mozaiğini herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

