Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat İkiztepe Höyüğü'ndeki kazılarda midye kabuklu katmana ulaşıldı

İkiztepe Höyüğü'ndeki kazılarda midye kabuklu katmana ulaşıldı

Yayınlanma Tarihi: 09.09.2025 11:31

Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan İkiztepe Höyüğü'nde bu yılki kazılarda milattan önce 4. bin yıla tarihlendirilen midye kabuklarının yoğun olarak bulunduğu katmana ulaşıldı.

İkiztepe Höyüğü’ndeki kazılarda midye kabuklu katmana ulaşıldı

İkiztepe köyü sınırları içinde bulunan İkiztepe Höyüğü'nde 51 yıl önce başlayan kazı çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar çıkarılan 15 bin buluntu, bölgede milattan önce 4500-2000 yılları arasında kesintisiz bir yerleşim olduğunu ortaya koyuyor.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, AA muhabirine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Miras" projesi kapsamında bu yılki kazı çalışmalarına temmuz ayında başladıklarını söyledi.
Kazılarda önemli veriler elde ettiklerini anlatan Doç. Dr. Beyazıt, "Biz İkiztepe'de bu sene de geçtiğimiz sezon da önemli veriler elde ettik. Mesela alanın bir kısmında çok yoğun olarak yeşil milli bir toprağa rastladık ve içinde yenilebilir midye kabukları çok yoğundu. Bunun biz İstanbul Teknik Üniversitesinde analizini yaptırdık ve günümüzde de yediğimiz midyeler olduğunu, Akdeniz midyesi adı verilen midyeler olduğunu saptadık." dedi.
- Midyeleri toprağı ile taşımışlar
O dönemde yaşayanların İkiztepe'ye midyeyi kumuyla getirdiklerini aktaran Beyazıt, şöyle konuştu:
"Çıkan midye kabukları milattan önce 4. bin yıla tarihlendiriliyor. Dolayısıyla İkiztepe'de belli bir dönem besin ekonomisinin daha çok su ürünleri üzerine yoğunlaştığını görüyoruz. Daha önce yapılan çalışmalar, Kızılırmak Deltası'nda İkiztepe'ye yakın lagünler olduğunu gösteriyor. Bu lagünlerden midyeleri taşımak kolay olmayacağı için, pratik olmayacağı için lagünün oradaki kumu ile taşındığını ve yerleşimin belirli yerlerinde o yeşil, içi midye kabuklarıyla dolu katmanları görebiliyorsunuz."
İkiztepe'de çalışmaların yarım asrı aşkındır devam ettiğine değinen Beyazıt, "İkiztepe'de besin ekonomisindeki değişikliklerden tutun, iklimsel değişikliklere, çevresel değişikliklere bağlı olarak toplum yapısının ve ekonomisinin nasıl değiştiğini anlayabilmek için daha disiplinler arası çalışmaların yapılması en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Samsun Bafra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesinde Kızılırmak Deltası Akdeniz midyesi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Aslıhan Beyazıt İkiztepe İkiztepe Höyüğü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Platon ve Din: Dinin Tanımı Mümkün müdür?

Platon ve Din: Dinin Tanımı Mümkün müdür?

K-Pop Kültürü Aile Yapısını Nasıl Etkiliyor? I Aile Akademisi Bölüm 6

K-Pop Kültürü Aile Yapısını Nasıl Etkiliyor? I Aile Akademisi Bölüm 6

10 maddede Sanayi Devrimi

10 maddede Sanayi Devrimi

Kayıp miras: Sultaniye Köşkü

Kayıp miras: Sultaniye Köşkü

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

>