Ordu’da restorasyonu süren tarihi hamam kent müzesi olacak

İlçede 16. yüzyılda inşa edilen atıl durumdaki Tarihi Meydan Hamamı'nda, Ünye Belediyesince başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı Umut Almaç ve Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, çalışmaların sürdüğü hamamda incelemelerde bulundu.

Tavlı, Ünye Meydanı'nın Karadeniz'in en özel mekanlarından biri olduğunu belirterek, "Böyle özel bir alanın hemen yanındaki bu tarihi yapının harap halde olması meydanımıza yakışmıyordu. Ünye Belediyesi olarak bu yapıyı kamulaştırdık ve restorasyon çalışmalarını başlattık." dedi.

Yapıyı, işlevselliğini artırarak turizme kazandırmak istediklerini ifade eden Tavlı, "Hedefimiz, bu yapının sadece fiziksel olarak ayağa kalkması değil, içinde yaşayacak kültürel zenginliğiyle birlikte gelecek nesillere aktarılmasıdır. İnşallah bu yılın sonunda restorasyon sürecini büyük ölçüde tamamlamış oluruz, 2026 yazında bu alanı kent müzesi olarak hizmete açar, kurdelesini birlikte keseriz." diye konuştu.

Tavlı, hamamdaki sıvalar kazındıkça tarihi güzelliklerin de ortaya çıktığını söyleyerek, "Tuğla kubbeler, taş kemerler, 18. yüzyıla ait kitabeler ve süslemelerle yapının estetik yönü daha belirgin hale geliyor. Bu yapı yalnızca restore edilerek hayata döndürülmeyecek, aynı zamanda işlevsel bir merkez haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Almaç ise özellikle taşıyıcı sistem açısından yapıyı detaylı olarak incelediklerini ve yapılması gerekenleri tespit ettiklerini bildirdi.

Prof. Dr. Ahunbay da yapının geleceği için umutlu olduklarına işaret ederek, "En uygun şekilde sağlamlaştırmak ve bundan sonraki yaşamını sorunsuz sürdürebilmesi için uygulamalar yapılıyor." dedi.

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