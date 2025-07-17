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Japonya'da prestijli edebiyat ödülleri 1998'den bu yana ilk kez sahipsiz kaldı

Yayınlanma Tarihi: 17.07.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 10:28

Japonya'da popüler edebiyat eserlerini belirleyen ulusal prestijli "Akutagawa ve Naoki Ödülleri" 27 yıl sonra ilk kez sahipsiz kaldı.

Japonya’da prestijli edebiyat ödülleri 1998’den bu yana ilk kez sahipsiz kaldı

Japon edebiyatının tanıtılmasına öncülük eden "Bungaku Şinkoo" Cemiyeti "173. Akutagawa ve Naoki Ödüllerine" dair açıklamada bulundu.

Açıklamada "Seçim komitesi, 16 Temmuz'da başkent Tokyo'da toplandı ve ödüle uygun eser bulunmadığına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Resmi Kyodo ajansına göre, ulusal prestijli edebiyat ödüllerini 1998 yılından bu yana ilk kez kazanan bir yazar ve eser olmadı.

- Adaylara "ekstra çaba" çağrısı

Seçim Komitesi Üyesi Kawakami Hiromi, açıklamasında, aday eserlerde cezbedici unsurlar bulunduğunu ancak hiçbirinin seçici yeterlilikte olmadığını bildirdi.

"Yeni bir bakış açısı" getiren eserler aradıklarını kaydeden Kawakami, 4 adaydan 2'si arasında yapılan oylamada hiçbirinin çoğunluğu sağlayamadığını belirtti.

Ödülün verilememesi nedeniyle "son derece üzgün" olduklarını bildiren Kawakami, adayların ekstra bir çaba göstermelerini istediklerini dile getirdi.

- 1 milyon yen ödül

Devlet televizyonu NHK'ya göre, "Bungaku Şinkoo" Cemiyeti 1935'ten beri "Akutagawa ve Naoki Ödülleri" ile popüler edebiyat eserlerini belirliyor.

Japon yazarlar "Akutagawa Ryunosuke" ve "Naoki Sanjugo"nun adını taşıyan ödülleri kazananlar, 1 milyon yene (6 bin 700 dolar) layık görülüyor.

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Japonya Tokyo Akutagawa ve Naoki Ödülleri Naoki Sanjugo Devlet Japon Akutagawa Ryunosuke

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