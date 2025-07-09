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Dede Korkut, Bayburt'ta uluslararası şölenle anılacak

Yayınlanma Tarihi: 09.07.2025 10:04

Bayburt'ta, "29. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" 17-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dede Korkut, Bayburt’ta uluslararası şölenle anılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının "Bilge Atası"nı anmak amacıyla Bayburt Valiliğinin katkı ve desteğiyle Bayburt Belediyesince şölen düzenlenecek.

Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesine 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek ziyaretle başlayacak şölen, şehir merkezindeki Dede Korkut Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam edecek.

Aynı gün etkinlikler çerçevesinde Çoruh Kültür Merkezi'nde, "Türk Dünyası Dede Korkut Şiir Yarışması" ödül töreni ve şiir gecesi gerçekleştirilecek.

Protokol üyeleri şölen kapsamında, 18 Temmuz Cuma günü Erenli köyündeki Abdulvahap Gazi Türbesi ile aynı alanda bulunan Beyböyrek'in mezarını ve Baksı Müzesi'ni ziyaret edecek. Ardından Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda cirit müsabakası yapılacak ve yöre sanatçıları konserde sahne alacak.

Şölenin üçüncü gününde ise Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ziyaret edilecek, Bayburt Şehir Parkı'nda geleneksel spor gösterileri yapılacak.

Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, 20 Temmuz Pazar günü Şehir Parkı Amfi Tiyatro'daki Dede Korkut Çocuk Şenliği ve sirk gösterisinin ardından sona erecek.

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