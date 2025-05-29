Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat "İstanbul, Fetih ve Mekan" sergisi AKM'de açıldı

"İstanbul, Fetih ve Mekan" sergisi AKM'de açıldı

Yayınlanma Tarihi: 29.05.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 15:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, Fatih Sultan Mehmet'in dehasını, fethin stratejisini ve hoşgörü anlayışını sanatla anlatan "İstanbul, Fetih ve Mekan" sergisi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu fuaye alanında sanatseverlerle buluştu.

İstanbul, Fetih ve Mekan sergisi AKM’de açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi bir dönüm noktası olan fethi, sanatın diliyle yeniden yorumlayan serginin açılışını yaptı.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüne özel hazırlanan sergi, geçmişin izlerini bugüne taşıyan eserlerle ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.

Sergide, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim hayatından büyük fethin titizlikle yürütülen hazırlıklarına, kuşatmanın stratejisinden Osmanlı'nın cihan imparatorluğuna dönüşümüne kadar pek çok başlık sanatın diliyle aktarılıyor.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından bugün gerçekleşecek "İstanbul, Fetih, Mekan ve Müzik" konserinin ön etkinliği olarak kurgulanan sergi, 9 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Atatürk Kültür Merkezi mehmet nuri ersoy İstanbul Osmanlı Kültür ve Turizm Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Sekiz asırlık düş: İstanbul’un fethi

Sekiz asırlık düş: İstanbul'un fethi

İstanbul’un fethinde dikkat çekenler

İstanbul'un fethinde dikkat çekenler

İmparatorluk Tahtında Entelektüel Bir Padişah: Fatih Sultan Mehmet

İmparatorluk Tahtında Entelektüel Bir Padişah: Fatih Sultan Mehmet

Fetih ile ilgili unutulmaz şiirler

Fetih ile ilgili unutulmaz şiirler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Papaların İslam selamı!

Papaların İslam selamı!

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

>