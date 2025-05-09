Sakarya'da "Yatay Derinlik: Sonsuza Dek Uçmak" sergisi açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat Ofis Merkezi'nde, İstanbul, Anadolu ve doğa temalı, yağlı boya ve giclee baskı tekniğiyle hazırlanan 16 resim ile halı sergileniyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, AA muhabirine, kentin kültür ve sanat tarihi açısından önemli bir gün olduğunu belirterek, ülkenin en kıymetli sanatçılarından Devrim Erbil'in sanat eserlerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Erbil'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sergiye katılamadığını, bundan dolayı üzgün olduklarını dile getiren Şirin, "İnşallah iyileşir ve sergimiz kapanmadan bizlerle birlikte olur. Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin en önemli isimlerini ve eserlerini ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.

Usta sanatçının oğlu Barış Erbil de Devrim Erbil'in sanat hayatı boyunca kullandığı farklı teknikleri, dönemleri yansıtan bir seçki getirmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Her zaman sanat ailesi olduklarını belirten Erbil, "Bizden sergi istendiğinde, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına sergileri ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Kendi eserlerini tuttuğu çok ciddi bir koleksiyonu var. Bu eserleri program dahilinde peyderpey Türk sanatını ve Devrim Erbil sanatını yaymaya, yansıtmaya ve sanatseverlerle buluşturmaya her zaman özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Erbil, sergiye gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, özel tarihi bir mekanda Devrim Erbil'in eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın ve bunun verdiği heyecanı koklamanın kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Sanatsever Şebnem Eriş ise uzun zamandır bugünü beklediğini, geçen yıl İstanbul'da da Devrim Erbil'in sergisine katıldığını ifade etti.

Böylesine güzel bir serginin kente gelmesinin çok güzel olduğunu belirten Eriş, "Burada sergilenen resimler gerçekten görülmesi gereken eserler. Yaşayan Türk ressamlarından biri. Bu da bizim için çok büyük avantaj. Yani sadece bir resme bakmak değil yaşayan bir ressamın eserlerini izliyoruz." dedi.

Devrim Erbil, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Sergi, 28 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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