Edirne’de huzurevinde el sanatları öğrenen yaşlılar sergi açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Uzunköprü Süleybe-Şefik Öztürk Huzurevi yaşlılarına Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde el sanatları kursu verildi.

Yaşları 60 ila 80 arasında değişen yaşlılar, ahşap işçiliği, ahşap boyama, işlemecilik, dokumacılık, örgü ve resim gibi alanlarda çok sayıda el emeği eser üretti.

Yaşlıların eserlerinden oluşan sergi, Edirne'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen törenle açıldı. Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, sergiyi gezerek yaşlıları tebrik etti.

- "Öğrenmenin yaşı yok"

Huzurevi sakinlerinden 71 yaşındaki Fevzi Borazan, AA muhabirine, ahşap işleme ve boyama işini sevdiğini söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen öğrenmeye devam ettiğini belirten Borazan, "Huzurevinde hobi olarak başladım, sevdim, devam ettiriyorum. Öğrenmenin yaşı yok." dedi.

Eşiyle birlikte huzurevinde kalan Şerafettin Boz (70) da huzurevinde açılan kurslarda her gün yeni bir şey öğrendiklerini anlattı. El sanatları kurslarının yanı sıra bocce de öğrendiğini aktaran Boz, "Öğrenmenin yaşı yok, istediğiniz zaman her şeyi öğrenebilirsiniz." diye konuştu.

66 yaşındaki Cengiz Ayaz ise yaşlılık sürecini huzurevinde mutlu ve öğrenerek geçirdiklerini dile getirdi.

Usta öğretici Sevil Özer de yaşlıların huzurevinde kaldıkları zamanı el sanatları öğrenerek değerlendirdiğini kaydetti.

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