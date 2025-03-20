Rami Kütüphanesi'nde "Bağcılar'dan Bişkek'e Ana Dilim Vatanım" sergisi açıldı

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen sergi, ziyaretçilere sanat ve dilin birleştiği özel bir platform sunuyor.

Serginin açılışına, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Murat Açıkalın ile okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi, davetliler sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı ve toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

- Türk ve Kırgız kültürel mirası sanatla buluşuyor

Etkinlik, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen "Ortak Türk Alfabesi" çalışmalarından ilham alınarak tasarlandı.

Proje ile Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi ve Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi arasındaki kardeş okul protokolü kapsamında Türk ve Kırgız kültürel mirasının sanat aracılığıyla buluşturulması amaçlanıyor.

Sergide, Türk ve Kırgız kültürel ögeleriyle bezenmiş tipografik eserler, ebru sanatıyla hazırlanmış motifler ve geleneksel unsurlar yer alıyor.

- Türk halklarının kültürel kimliği vurgulanıyor

Türk halklarının ortak kültürel kimliğinin ve alfabenin tarihi öneminin sanat yoluyla vurgulandığı sergi, katılımcılara görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

Küratörlüğünü Gülşah Şahin ve Yasemin Kayhan'ın üstlendiği sergi, her harfi bir sanat eserine dönüştüren yenilikçi bir yaklaşım getiriyor.

"A" harfi için "At" figürü gibi, Türk ve Kırgız kültürlerinde ortak anlam taşıyan kavramlar, geleneksel sanatlardan esinlenerek yansıtılıyor.

Türk dünyası ortak alfabesi ve kültürel bağları güçlendiren bir sanat buluşması niteliği taşıyan sergi, 28 Mart'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde Rami Kütüphanesi F1 Sergi Salonu'nda gezilebilecek.

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