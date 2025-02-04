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Türkiye'den Mısır'a ait 152 tarihi eserin iadesi gerçekleşti

Yayınlanma Tarihi: Şubat 04, 2025 15:47

Mısır kökenli olduğu belirlenen M.Ö. 2000 yılına tarihlenen kolye parçaları, bronz, cam ve taş amuletlerden oluşan 152 eser, Mısır yetkililerine teslim edildi.

Türkiye’den Mısır’a ait 152 tarihi eserin iadesi gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılında Türkiye'den Mısır'a ait 152 tarihi eserin iadesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi'nin katılımıyla düzenlenen törende, iki ülke arasında turizm işbirliğini güçlendirecek "Turizm Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Eserlerin, Türkiye'ye 1998 yılında gelen yabancı uyruklu bir kişinin internet üzerinden ve yurt dışı seyahatlerinde edindiği, ürünleri yasa dışı şekilde elinde bulundurduğu tespit edildi.

Uzman incelemeleri sonucunda Mısır kökenli olduğu belirlenen ve M.Ö. 2000 yılına tarihlenen kolye parçaları, bronz, cam ve taş amuletlerden oluşan 152 eser, Mısır yetkililerine teslim edildi.

Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada, kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda yaşayan insanların kimliklerinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede ikili işbirliklerine büyük önem verdiğini belirtti.

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mehmet nuri ersoy Mısır Türkiye Mısır Arap Cumhuriyeti Şerif Fethi

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