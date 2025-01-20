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Anasayfa Kültür Sanat Anadolu Ateşi "Troya" gösterisi ile sanatseverlerle buluştu

Anadolu Ateşi "Troya" gösterisi ile sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma Tarihi: Ocak 20, 2025 08:59

Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi dans topluluğu, "Troya" gösterisi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne aldı.

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyen topluluk, bugüne kadar 100'den fazla ülkede 50 milyon seyirciyle buluştu. Troya gösterisinde, dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir Troya'ya dair 3 bin yıllık mistik bir düş sahnede yeniden hayat buluyor.

Geçen sene 25. yıllarını geride bırakan topluluğun genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan üstleniyor.

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Atatürk Kültür Merkezi Troya Anadolu Anadolu Ateşi

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