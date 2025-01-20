Anadolu Ateşi "Troya" gösterisi ile sanatseverlerle buluştu

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyen topluluk, bugüne kadar 100'den fazla ülkede 50 milyon seyirciyle buluştu. Troya gösterisinde, dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir Troya'ya dair 3 bin yıllık mistik bir düş sahnede yeniden hayat buluyor.

Geçen sene 25. yıllarını geride bırakan topluluğun genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan üstleniyor.

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