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Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini sahneledi

Yayınlanma Tarihi: Ocak 10, 2025 08:42 Güncelleme Tarihi: Ocak 10, 2025 08:46

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Carmen" balesini sanatseverlerle buluşturdu. Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan, Georges Bizet'in klasik bale ve flamenkoyla harmanlayarak yepyeni bir anlam kazandırdığı eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

Müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas'a ait eserde başkemancı Didem Tepe olurken, Varas ve Kıvanç Tepe orkestrayı dönüşümlü yönetti.
Dekoru Tayfun Çebi'ye, kostümleri Gülay Korkut'a ait eserin ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.
İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışan asi güzel Carmen'in, Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini anlatan iki perdelik bale, koreograf ve libretto yazarı Carlos Vilan'ın orijinal koreografisiyle sahneye konuldu.
Bale, sanatseverlerden ilgi gördü.

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Devlet Opera ve Balesi Carmen

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