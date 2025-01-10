Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini sahneledi

Müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas'a ait eserde başkemancı Didem Tepe olurken, Varas ve Kıvanç Tepe orkestrayı dönüşümlü yönetti.

Dekoru Tayfun Çebi'ye, kostümleri Gülay Korkut'a ait eserin ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışan asi güzel Carmen'in, Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini anlatan iki perdelik bale, koreograf ve libretto yazarı Carlos Vilan'ın orijinal koreografisiyle sahneye konuldu.

Bale, sanatseverlerden ilgi gördü.

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