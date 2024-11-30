"2. Filistin Kitap ve Kültür Günleri" Taksim'de başladı

İki gün boyunca devam edecek etkinlik kapsamında Filistin kültürünü, tarihini ve edebiyatını tanıtmaya yönelik programlar gerçekleştirilecek

Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezinin ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen "Filistin Kitap ve Kültür Günleri" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca devam edecek.

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği, Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ile Filistin Kültür Evi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Filistin kültürünü, tarihini ve edebiyatını tanıtmaya yönelik programlar gerçekleştirilecek.

- "Filistin mücadelesini gündeme getirmeye çalışıyoruz"

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muhammed Ağırakça, AA muhabirine, Türkiye'de yayıncı sivil toplum kuruluşları olarak özellikle Filistin'le alakalı tematik bir çalışma için yola çıktıklarını söyledi.

Ağırakça, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in soykırım girişimleri sonrasında etkinliğin öneminin daha da arttığına dikkati çekerek, "Biz 100 yıldır devam eden bu mücadelenin kültür tarafına dikkati çekmeye çalışıyoruz. Filistinli yazarların kitaplarını getiriyoruz. Filistin üzerine yazılmış kitapları getiriyoruz. Filistin'le ilgili yapılmış sanat faaliyetlerini, el işçiliklerini, Filistin diasporasını yaşayan insanların mücadelesini gündeme getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ağırakça, Filistin'deki direniş hareketlerinin önemine değinerek, Filistin ile ilgili yapılan kültür çalışmalarının da çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ayar ise Filistin Kitap ve Kültür Günleri'nde Filistin temasıyla bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki Filistin yüzyıldan beridir kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla direniyor. Filistin, zengin ağacıyla, portakal ağacıyla direniyor. Filistin bütün dünyaya bir insanlık dersi veriyor. Barbarlıkla insanlık arasındaki mücadelenin en temiz, en güzel çizgisini bize gösteriyor. Filistin aynı zamanda şiirle, öyküyle, romanla, kelimelerle ve kitapla direniyor. Biz de burada Filistin halkının bu 100 yılı aşkın tertemiz direnişinin kitaplara yansıyan şahitliğini şahitlik etmeye geldik."

- Filistin'in mücadelesi konuşulacak

Program kapsamında, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın üstleneceği "İsrail Saldırıları Altında Gazetecilik ve Sivil Toplum" paneli yapılacak.

Misk FM programcısı Ahmet El Seyit'in moderatörlüğünde, Dr. Azzam Tamimi'nin katılımıyla "2. Yılında Aksa Tufanı" konferansı düzenlenecek. Konferansta, Filistin'in mücadelesi daha geniş bir perspektiften değerlendirilecek.

"Filistin Tabloları Fırçayla Nasıl Direniyor?" başlıklı panelde, yazar Peren Birsaygılı Mut ve ressam-karikatürist Dr. Ala El Kata, sanatla direnişin nasıl şekillendiğini anlatacak. El Kata ve eğitimci Ümmiye Çaha'nın eserlerinin yer aldığı karikatür sergisi açılacak.

- Kitabevi söyleşileri

2. Filistin Kitap ve Kültür Günleri'nde, "Kitabevi Söyleşileri" başlığı altında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Yarın Taksim Camii Kültür Merkezi Taksim Kitabevi'nde saat 14.00'te Yahya Sinvar'ın Ekin Yayınlarından çıkan "Filistin'in Gerçek Hikayesi: Diken ve Karanfil" kitabı üzerine bir söyleşi yapılacak. Etkinlikte, eserin çevirmenleri Vahdettin İnce ve Murat Ayar katılımcılarla fikirlerini paylaşacak.

Norman Finkelstein'in İz Yayınları'ndan çıkan "Gazze-Şehadete Tanıklık" kitabı üzerine bir söyleşi ve imza programı da 1 Aralık 15.30'da düzenlenecek. Etkinliğe, kitabın mütercimleri Eyüp Togan, Hakan Aydın ve Kadir Yılmaz katılacak.

Filistinli şairlerin de konuk olacağı etkinlikte, Menaf Baaç, Semir Atiye ve Eymen Cebeli, Filistin'in kültürel ve edebi mirasını yansıtan şiirlerini katılımcılarla paylaşacak.