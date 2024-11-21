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KÜLTÜR SANAT

"Uluslararası Ankara Caz Festivali" Kerem Görsev Trio konseri ile başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Caz Derneğince 28'incisi düzenlenen "Uluslararası Ankara Caz Festivali"nin açılışı Kerem Görsev Trio konseriyle yapıldı.

Uluslararası Ankara Caz Festivali Kerem Görsev Trio konseri ile başladı
Yayınlanma Tarihi: 21.11.2024 10:42:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:42

Bu yıl "Caz Enerjisi" temasıyla düzenlenen festival, 30 Kasım'a kadar farklı mekanlarda birçok caz sanatçısını Ankaralılarla buluşturacak.

Caz Derneği Başkanı ve festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu, AA muhabirine, cazın Türk sanatı ve müziğiyle harmanlanması, Türk caz sanatçılarının yurt dışında da isimlerini duyurabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Dernek olarak 100'ün üzerinde genç sanatçı yetiştirdiklerini belirten Varoğlu, "Dünyanın her yerinde ülkemizi temsil ediyorlar, bu çok güzel bir gelişme." dedi.

Varoğlu, müzisyenlerin sayısı arttıkça, caz müziğinin daha çok kişiye ulaştığına dikkati çekerek, "Bence 21. yüzyılın müziği caz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ankara'nın çok özel bir caz dinleyicisi var"

Piyanist Kerem Görsev de 28 yıl önce de festivalin açılışını yaptığını belirterek, festivalin 28'inci yılında geçen ay çıkardığı albümünden parçalar çalacağını söyledi.

Caz müziğe ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Görsev, "Ankara'nın çok özel bir caz dinleyicisi var." dedi.

Görsev, "İnsanlara sahneden iyi bir hikaye anlatırsanız, çaldığınız müziğin bir anlamı bir felsefesi olursa, insanları etki altına alırsanız insanlar konserden evlerine dönerken o müziğin hayalinde gidip başka şeyler araştırabilirler. Başka cazlar dinleyebilirler, böylelikle caza tutkuyla bağlı olabilirler." diye konuştu.

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Etiketler Ankara Caz Derneği Kültür ve Turizm Bakanlığı

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