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KÜLTÜR SANAT

Mersin'de "Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı" temalı defile düzenlendi

Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce "Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı" temalı defile yapıldı.

Mersin’de Bolkarlar’dan Toroslar’a Desenlerin Sırrı temalı defile düzenlendi
Yayınlanma Tarihi: 21.11.2024 10:47:46 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:47

Mersin Valiliği himayesinde Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen etkinlik Akdeniz ilçesindeki Mersin Kültür Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte 26 tablo, iğne oyasıyla işlenmiş dokuma örtü, takı, fular ve çantalar sergilendi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Nazan Suna Alpural, defilenin açılışında yaptığı konuşmada, geleneksel Türk el sanatlarının önemli olduğunu söyledi.

Olgunlaşma enstitülerinin Türkiye'nin dört bir yanında geleneksel el sanatları ve kültürünü geleceğe aktarma adına çalıştığını belirten Alpural, "Geleneksel Türk el sanatlarımız, enstitülerimiz sayesinde can bulmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı vizyonu bu değerleri daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen defilede mankenler, geleneksel Türk el sanatlarıyla yapılan motif ve desenler ile Mersin-Niğde yöresinin izlerini taşıyan 20 tasarımı sergiledi.

Etkinliğe, Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan da katıldı.

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Etiketler Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Niğde Mersin Nazan Suna Akdeniz Türkiye yüzyıl CUMHURİYETİ Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye

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