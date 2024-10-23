İzmir Kültür Yolu Festivali 26 Ekim'de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlik yapılacak.