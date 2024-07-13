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KÜLTÜR SANAT

Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic İstanbul'da konser verdi

Besteci ve şarkıcı Goran Bregovic, "The Wedding and The Funeral Band" (Düğün ve Cenaze Orkestrası) ile Maximum Uniq Hall'de müzikseverlerle buluştu.

Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic İstanbul’da konser verdi
Yayınlanma Tarihi: 13.7.2024 10:54:17 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 10:54

Bregovic, konserin başlangıcında seyircilerle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sahnede yaptığı konuşmada Filistin'de yaşanan çatışmalara dair internette gördüğü bir hikayeden örnek veren Bregoviç, şunları anlattı:

"Rebecca Weiss adında bir muhabire ait hikaye. Kudüs'teyken yaşlı bir Yahudinin dua ettiğini duymuş. Duası bittikten sonra Bay Horowitz'e sormuş 'kaç senedir bu ağlama duvarında Tanrı ile konuşuyorsun' diye. O da 60 senedir buraya dua etmeye geldiğini söylemiş. Rebecca da bunca yıl Tanrı ile ne konuştuğunu sormuş, Bay Horowitz de cevaben 'Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki bu savaş artık bitmeli. En azından çocuklarımız barış içinde yaşasın.' demiş. Bay Horowitz bir süre sessiz kaldıktan sonra 'bazen burada sadece duvara konuştuğum hissine kapılıyorum' demiş."

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bregovic, konserde aralarında "Made In Bosnia", "Vino Tinto", "Maki Maki" ve "Duj Duj"un bulunduğu sevilen parçalarını seyircilerin dans ve ritim eşliğinde seslendirdi.

Bregovic, Türkiye turnesini Ankara, İzmir, Antalya konserlerinin ardından son durağı olan İstanbul'da tamamladı.

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