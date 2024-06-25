Bitlis’te yarınki festival öncesi Van Gölü çevresinde bisiklet turu düzenlendi

Farklı illerden ve İran'dan gelen 70 sporcu, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde pedal çevirerek doğal güzellikleri gezdi. Sporcular, yarın Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenecek festival için broşür dağıtarak etkinlik için davette bulundu.

Etkinliğe katılan Derneğin Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, kentte ağırladıkları sporcularla kültür turu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bitlis'in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin olduğu Van Gölü'nün etrafını bisikletle dolaştıklarını belirten Özel, "Dışarıdan gelen misafirlerimizin buradaki tarihi ve doğal güzellikleri görmelerini istiyoruz. Bugün kültür turundaki amacımız, bölgemizin tanıtımına katkıda bulunmaktır." dedi.