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Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 13. yıl dönümü

Edirne'deki Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 13. yıl dönümü dolayısıyla cami çevresinde 13 turluk "Selimiye Farkındalık Koşusu" düzenlendi.

Selimiye Camisi’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girişinin 13. yıl dönümü
Yayınlanma Tarihi: 24.6.2024 09:20:07 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:19

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü tarafından düzenlenen, 13 atletin katıldığı koşu Selimiye Camisi önünden başladı.

Atletler cami çevresinde 13 tur atarak farkındalık koşusunu tamamladı. Koşu sonunda atletlere kupa verildi.

Kulüp Başkanı Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak düzenledikleri koşuda bu yıl farklı yaş gruplarından 13 atletin koştuğunu söyledi.

Selimiye'nin Edirne ve Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu belirten Akdağ, "13 turluk farkındalık koşusu gerçekleştirdik. Bu etkinlikle hem Selimiye Camisi'ne hem de UNESCO varlıklarına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yaptığımız bir koşu. Toplumu sporla bilinçlendirmek için böyle etkinlikler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Atlet Tahir Elçi de sıcak havaya rağmen başarılı bir koşu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Etiketler Edirne Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Türkiye Tahir Elçi Selimiye Camisi Önder Akdağ Selimiye UNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO

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