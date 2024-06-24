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KÜLTÜR SANAT

Pekin'de Türk ve Çinli sanatçılar "Mürekkep ve Rengin Birleşimi"nde buluştu

Çin'in başkenti Pekin'de Türk ve Çinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı, "Mürekkep ve Rengin Birleşimi" başlıklı resim sergisi düzenlendi.

Pekin’de Türk ve Çinli sanatçılar Mürekkep ve Rengin Birleşiminde buluştu
Yayınlanma Tarihi: 24.6.2024 07:03:40 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 07:03

Pekin Yunus Emre Enstirüsü ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen sergide Türk sanatçılar Tülay Musa ve Suna Koçal ile Çinli sanatçılar Şiao Haiming ve Cou Youliang'ın farklı tekniklerdeki eserleri sergilendi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Çin'in tarihsel olarak kadim İpek Yolu ile birbirine bağlandığını, bu temasın yalnızca ticarette değil kültür alanında da halklar arasında ortak payda yarattığını belirtti.

Büyükleçilik olarak yalnızca siyasi ve ekonomik ilişkilere değil, kültür alanındaki etkileşimlere de büyük önem verdiklerini vurgulayan Musa, "Tarihten geriye kalan kültürden başka bir şey değildir." dedi.

Açılışın ardından dört sanatçının eserleri izleyicilerle buluştu. Çinli sanatseverler sergideki eserlere büyük ilgi gösterdi.

Türk sanatçı Tülay Musa cam altı boyama tekniğiyle yaptığı resimlerinde konu açısından serbest çalıştığını, bazen peyzaj, bazen fütürist, bazen de Türk-Osmanlı figürlerine atıfta bulunan eserler oluşturduğunu ifade etti.

Bir semazen figürünü resmettiği cam altı boyama eserine ilişkin değerlendirmede bulunan Musa, "Mevlevi dervişlerinin dönüşlerinin ritimlerinde, maddi olmayan, kalbimizde hissettiğimiz dostluğu, barışı, yüceliği yansıtmaya çalıştım. Dünyada barışa ve iyiliğe ihtiyaç duyulan bir dönemde Mevlana'ya zikretmek bana övünç verdi." ifadelerini kullandı.

Sergide yer alan diğer Türk sanatçı Suna Koçal da ebru sanatından örnekler sunarken ziyaretçiler için uygulamalı ebru atölyesi gerçekleştirdi.

Çinli sanatçılardan Cou Yuliang mürekkep boyama, Şiao Haiming ise kaligrafi alanındaki eserleriyle sergiye katkıda bulundu.

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