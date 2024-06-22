TCG Kınalıada, Türk-Japon ilişkilerinin 100. yılında yaptığı Japonya gezisini tamamladı

- Gemi, Kuşimoto ve Tokyo sonrası gezinin son durağı olan Hiroşima 'dan uğurlandı - Gezisi sırasında halka açılan Türk donanma gemisini yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti

TCG Kınalıada korveti, Türkiye ile Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği Japonya gezisini tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, 8-11 Haziran'da Kuşimoto, 12-16 Haziran'da başkent Tokyo ve 18-21 Haziran'da Hiroşima'yı ziyaret eden TCG Kınalıada, gezisini tamamladı.

134 yıl sonra Ertuğrul'un rotasını izleyen askeri geminin mürettebatı, Japonya'daki ilk durakları olan Kuşimoto'nun Kaşino sahilinde bulunan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'ndaki resmi törene katıldı.

12 Haziran'da başkentin Koto bölgesindeki Tokyo Uluslararası Kruvaziyer Terminali rıhtımına demirleyen gemi, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) subaylarınca törenle karşılandı.

Askeri gemide 13 Haziran'da resepsiyon verildi. Resepsiyona, Japonya Prensesi Akiko, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, Dijital Dönüşüm Bakanı Kono Taro ile davetliler katıldı.

Terminal rıhtımında demirli gemi, 14-15 Haziran'da başkentte halkın ziyaretine açıldı. Küçük gruplar halinde rıhtıma alınan çok sayıda Japon, iskeleye tırmanıp TCG Kınalıada'nın güvertesine çıktı.

Askeri mürettebatın nazik rehberliğinde güverte dahil geminin bazı kısımları gezdirilen Japonlar, Türk savunma sanayisinin modern ürünlerini görme fırsatı buldu ve gemiye ilişkin teknik konularda bilgi aldı.

- Hiroşima'da mürettebat "Kongo" gemisinin güvertesini gördü

Güverteye asılı Türk ve Japon bayrakları ve "TCG Kınalıada" ile "Mavi Vatana Adanmışlar" yazılarının altında fotoğraf çektiren Japonlar, Gemi Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan ile görüştü.

Korvet, Japonya içindeki son durağı olan Hiroşima'da MSDF'nin Kure Donanma Üssü'ne demirledi. Gemi, Hiroşima gezisinde de halkın ziyaretine açıldı.

Mürettebat, Hiroşima körfezindeki Etajima Adası'nda, Ertuğrul Fırkateyni kazasından kurtulan Osmanlı subaylarını İstanbul'a taşıyan gemilerden biri olan "Kongo" gemisinin güvertesinin bulunduğu Donanma Akademisini gezdi.

- Milli platformlar tanıtıldı

TCG Kınalıada'nın 8-21 Haziran'ı kapsayan ve Kuşimoto, başkent Tokyo ile Hiroşima limanlarını içeren tarihi Japonya gezisi sona erdi.

MİLGEM projesi kapsamında üretilen son Ada Sınıfı korvet olan TCG Kınalıada, Japonya'da ziyaret ettiği limanlarda, Türk Deniz Kuvvetlerinin görünürlüğünü artırma ve milli platformların tanıtılmasına katkı sağladı.

Gezisi sırasında Türk donanma gemisini yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.

Ülkenin güneybatısında bulunan Hiroşima'dan uğurlama etkinliğinde Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de yer aldı.

- Aden Körfezi'nde CTF 151'e katılacak

Donanma gemisinin, daha önce açıklanan seyir takvimine göre Türkiye'ye dönüş yolunda sırayla Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Ürdün limanlarına uğraması planlanıyor.

Dönüş yolunda gemi, ağustos ayında Aden Körfezi'nde deniz haydutluğu saldırılarına karşı kurulan çok uluslu Birleşik Görev Kuvveti 151'e destek faaliyetine katılacak.

TCG Kınalıada, Japonya seferine nisan ayında çıkmıştı.