Dünya mirası Nemrut’u bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nı Kurban Bayramı'nda yaklaşık 8 bin kişi gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Abuzer Gelse, gazetecilere, Nemrut Dağı'nda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Yerli ve yabancı turistleri buraya davet eden Gelse, "9 günlük bayram tatili münasebetiyle Kommagene destinasyonunun tamamında bir bayram yoğunluğu yaşanıyor. Nemrut Dağı'nda da de bir bayram yoğunluğu çok net bir biçimde görülüyor. Bayramın ilk gününden bugüne kadar elimizdeki verilere göre yaklaşık 8 bin civarında yerli, yabancı ziyaretçimizin Nemrut Dağı'ndaki kültürel miras alanımızı ziyaret ettiğini görüyoruz." bilgisini verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra da kentteki ören yerlerinde yoğunluk yaşandığını belirten Gelse, "2023 Mayıs ve 2024 Mayıs aylarını karşılaştırdığımızda yaklaşık 4 kat yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında bir artış görmekteyiz. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Şeyma Yağmur Yatgın, Nemrut Dağı'na ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini belirtti.

Coşkun Saygı da şu görüşlerini aktardı:

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir yerdeyiz, böyle bir dağın tepesine muhteşem heykelleri koymak, böylesine büyük bir anıtı dikmek, akıl karı değil. Günümüz koşullarındaki teknolojiyle bile yapılamayacak bir şey bu. Yabancı turistlerin zaten ülkemize geldiğinde görmek için can attıkları bir yer burası. Kolay çıkılmıyor ama çok insan buradaki o mistik havayı fazlasıyla yerinde görebiliyor."