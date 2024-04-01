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KÜLTÜR SANAT

İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak
Yayınlanma Tarihi: 1.4.2024 06:48:01 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 06:47

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 3-6 Nisan'da "Sonbaharda Son Güller", "Palto", "Babamın Kelimeleriyle", "80 Günde Devr-i Alem" ve "Bay Z." oyunları sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 1-6 Nisan'da "Vakitlerden Bir Vakit (Meddah Hikayesi)", "Ödüllü (Geleneksel Orta Oyunu)", "Sivrisinekler", "Zehir", "Tartuffe", "Fosforlu Cevriye", "Öldün, Duydun mu?", "Oscar", "Uçurtmanın Kuyruğu" ve "Komik Para" oyunları izlenebilecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 2 Nisan'da "Hayrola Karyola", 5-6-7 Nisan'da "Yüzyıllık Destan Ateş" oyunu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'de yarın "Cimri", 2 Nisan'da ise "Aşık Shakespeare" ve "Kopenhag" adlı oyunlar sahnelenecek.

Maximum Uniq Hall'da yarın "Büyük Aşıkların Sonuncusu", 2-3 Nisan'da "Hücreler", 4 Nisan'da "Aydınlıkevler", 5 Nisan'da "Richard" oyunu sergilenecek.

- Konserler

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 3 Nisan'da Mavera Türk Müziği Topluluğunun "Ramazaniyeler" konseri, 4 Nisan'da 6. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nın final konseri gerçekleştirilecek.

"Salman Gambarov & Bakustic Jazz feat. İlhama Gasimova" konseri 5 Nisan'da, "La Cetra Barockorchester Basel & Sergey Malov" konseri ise 6 Nisan'da CRR'de izlenebilecek.

AKM'de İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunun "İstanbul Türküleri" konseri 4 Nisan'da dinleyiciyle buluşacak.

- Sergiler

Büyük Çamlıca Cami Külliyesi'nde yer alan İslam Medeniyetleri Müzesinin (İMM) giriş bölümünde "Esma-i Hüsna Koleksiyonu" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

"Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi", İstanbul Galataport Paket Postanesi'nde ziyaret edilebilecek.

Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif'teki üç mescidin fotoğraflarından hazırlanan "Üç Harem-i Şerif Sergisi" ise Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

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