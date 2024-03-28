"Ateş-i Aşk Tasavvuf Müziği Konseri" müzikseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu sanatçılarının sahne aldığı konser, ney taksimiyle başladı.

Konserde Eşref-i Rumi, Yunus Emre, İbrahim Hakkı Erzurumi, Niyazi Mısri, Alvarlı Efe Hazretleri'nin de aralarında bulunduğu usta isimlerin güfteleri segah, hüseyni ve uşşak makamlarında icra edildi.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ses sanatçısı ve konserin sanat yönetmeni Şükrü Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konser için ilahi ve kaside gibi tamamen dini formlardan oluşan bir repertuvar hazırladıklarını söyledi.

Topluluğun sanatkarlarının güzide ve son derece işinin ehli sanatçılar olduğunu dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:

"Ben bu isimlerle çalışmış olmaktan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum. İcra edilen eserlerin başında Itri'nin Tekbir'i ve Salat-ı Ümmiyesi var. Ardından segah makamında farklı bestekarların ilahilerinden oluşan eserler mevcut. Bunlardan birkaç tanesinin adını zikretmek gerekirse 'Gani Mevlam Nasip Etse', 'Dervişlik Baştadır Tacda Değildir', 'Ben Bu Aşka Düş Oldum', 'Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma' diyebiliriz."

Türkmen, konseri dinlemeye gelenlere teşekkür ederek, "Bundan sonraki konserlerde de onlarla bir arada olmayı diliyorum. Bütün İslam aleminin ramazan ayının mübarek olmasını, barışa, huzura, sağlığa ve bereket dolu günlere vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.