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KÜLTÜR SANAT

Ramazanın Işığını Yakala!

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hâle getirdiği, Ramazan ayına has fotoğraf yarışmasının bu yıl beşincisini düzenliyor. Müslümanların manen huzurda durduğu Ramazan-ı Şerif'i gençlerin ruhuyla yakalamaya çalışan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor. Hedef Ramazan ayının iyileştirici yönünü gençler arasında yaymak.

Ramazanın Işığını Yakala!
Yayınlanma Tarihi: 26.3.2024 17:12:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 17:25

Ramazan ayının manevi ehemmiyetini idrak etmek, huzuru toplumsal manada yaymak ve Hak Teala'nın razı olacağı eylemlerden olan paylaşmayı gençlere öğretmek için NUN Okulları bu yıl da fotoğraf yarışması düzenliyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi Ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak.

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Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması için 11 Mart'ta başlayan başvurular, 12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken nunokullari.com web sitesi üzerinden kendi çektikleri Ramazan temalı fotoğrafları yükleyerek başvuruda bulunmak.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, "Ramazan ayının sevincini birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği güzellikleri çocukların ve gençlerin objektifinden fotoğraflarda aramak niyetiyle beşincisini gerçekleştirdiğimiz Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması, büyük ilgi gördü. Bugüne kadar yüzlerce başvuru alan binlerce fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi içlerindeki ışık sayesinde Ramazan'ın ruhunu yakalamaya ve o yüce ruhu diğer insanlarla paylaşmaya davet ettik. Ruhun güzellikleriyle dolup taşan Ramazan ayını, çocukların gözlerinden izlemek istiyoruz" sözleriyle yarışmanın önemine değindi.

Birbirinden güzel fotoğrafların yarışacağı yarışmanın ödülleri ise şu şekilde:

İlkokul Kategorisi Ödülleri

  • Birincilik Ödülü: Android Tablet
  • İkincilik Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi
  • Üçüncülük Ödülü: Kablosuz Kulaklık

Ortaokul Kategorisi Ödülleri

  • Birincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası (DJI OSMO Pocket)
  • İkincilik Ödülü: Android Tablet
  • Üçüncülük Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi

Lise Kategorisi Ödülleri

  • Birincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası (DJI OSMO)
  • İkincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası (SJCAM C200)
  • Üçüncülük Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi

Başvuru formu için tıklayınız

Sosyal medyadan ulaşmak için;

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