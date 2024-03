Fahreddin Razi: El- Metalibü'l Aliye

Ramazan ayını diğer aylardan ayrı kılmanın bir diğer yolu da hacimli eserlere yönelmek ve düşünme eylemine yoğunlaşmak. Bu sebeple Fikriyat Yayınları’nın ikinci eseri Fahreddin er-Razi’nin “Metalibü’l Aliye”, rahmet mevsiminde size eşlik edebilir.

◾ İslam bilim ve düşünce tarihinde hiçbir bilgin onun kadar etkili olamadı, geleceği şekillendirmede hiç kimse onun kadar sıra dışı bir tesir gösteremedi, hiç kimse aynı anda yazdığı tüm alanlarda başat ve kurucu eserler ortaya koyamadı.

◾ Öyle büyük bir düşünür olarak görüldü ki yazdığı her eser, dile getirdiği her konu, tartıştığı her mesele, sahasının vazgeçilmez meselesi haline geldi. Tefsiri, dirâyet metoduyla yazılan en önemli tefsir kabul edildi. Usûl ve fürû alanındaki eserleri asırlarca okundu-okutuldu.

◾ Fahreddin er-Râzî'nin yazdığı eserler arasında en önemli eseri ise metafiziğin yüce meselelerini ele aldığı el-Metâlibü'l-Âliye mine'l-İlmi'l-İlâhî adlı eseridir.

◾ Râzî, İslâm'ın yeryüzünde var oluşundan itibaren derin ve ciddi tartışmalarla şekillendirdiği yedi asırlık kadîm mirasını özetlediği bu eserinde, Tanrı'nın varlığından ilâhî sıfatlara, âlemin yaratılışından varlık teorilerine, psikoloji, nübüvvet, özgürlük gibi kadîm felsefenin ve nazarî ilimlerin en önemli konularını 'kurucu düşünür' üslûbuyla ele alıyor.

◾ Okuma esnasında bol bol not tutacağınızı şimdiden söyleyelim. İyi okumalar diliyoruz...

Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera-Kurgu: Serkan Hervenik

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr