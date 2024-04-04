Kadim bir Osmanlı geleneği: Kadir Alayı

💠 Üç kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu'nda on bir ayın sultanı Ramazan, her zaman önemli bir yere sahipti.

💠 Ramazan'ın içerisindeki bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ise özel olarak ihya edilirdi.

💠 İstanbul halkı geceyi, şehirdeki başta Selatin camileri olmak üzere, cami ve mescitlerde ibadetle geçirmeye ihtimam gösterirdi. Bu gecenin geleneklerinden biri de Kadir alaylarıydı.

💠 Kadir Gecesi, padişah büyük bir alayla Topkapı Sarayı'ndan Ayasofya Camii'ne, bazen de başka bir camiye giderdi. Bu alaya "Kadir alayı" adı verilirdi. Sultan, şayet yazlık bir saraydaysa bu tören için Topkapı Sarayı'na gelirdi.

💠 Osmanlı döneminde İstanbul'da yaşayanlar, Kadir Gecesi'ni Ayasofya'da geçirmeye gayret ederlerdi. İstanbullular, iftardan önce camiye gelerek oruçlarını açtıktan sonra akşam namazını da Ayasofya'da kılarlardı.

💠 Kadir alayının geçeceği güzergâhtaki yollar önceden tamir edilip kandillerle donatılarak aydınlatılırdı. Halkın alayı rahatça seyretmesi için oturma yerleri yapılır, Padişahın saraya dönüşü de alayla olurdu.

💠 19. yüzyıldan sonra padişahlar Kılıçali Paşa, Nusretiye, Dolmabahçe, Sinan Paşa ve Yıldız camilerine gittiklerinden dolayı alay da Beşiktaş, Dolmabahçe gibi sahilsaraylar ile camiler arasındaki güzergahta düzenlenirdi.

💠 Halid Ziya Uşaklıgil "Saray ve Ötesi" eserinde, Sultan Abdülhamid‟in bu merasime çok önem verdiğinden, babasından gördüğü tüm gelenekleri yerine getirmeye çalıştığından bahseder.

💠 Kadir Gecesi yapılan bu ibadetler, Osmanlı dönemi boyunca devam eder ve günümüzdeyse camilerde cemaatle namaz, Sakal-ı Şerif ziyaretleriyle İstanbul'da bulunan camilere düzenlenen ziyaretler şeklinde süregelir.







Sunucu/Editör: Betül SAV

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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