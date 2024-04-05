Tesbih namazı nasıl kılınır?

Kadir gecesinde Müslümanların rağbet ettiği nafile ibadetlerden olan tesbih namazına “sübhânallāhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” şeklinde zikir lafzı okunan dört rek‘atlı bu namaza “sübhânallah” ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla “tesbih namazı” (salâtü’t-tesbîh) adı verilmiştir. Tesbih namazı kılınır?

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