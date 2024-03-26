Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bu yılki Kültür Yolu Festivali’nin programını açıkladı

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Ersoy, Kültür Yolu Festivali'nin Türkiye'nin en büyük ve en zengin marka projelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "2021 yılında 'olmazcıları, yapılamazcıları, ne gerek varcıları' aşıp, İstanbul'da o ilk adımı attığımız günün üzerinden geçen bu dört yılda, Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmiş, Türkiye'nin 7 bölgesinde, 16 şehrimizde düzenlenecek yaygınlığa ulaşmış ve büyümeye devam eden bir Türkiye Kültür Yolu Festivali başarı hikayesi yazılmıştır." dedi.

Bakan Ersoy, yıllar içinde halkın festivallere büyük teveccüh gösterdiğinin altını çizerek, "Ne mutlu bize ki komşu şehirlerden sitemler duyuyoruz. 'Bizde de olsun' talepleri alıyoruz. Demek ki oluyormuş, yapılabiliyormuş ve gerekliymiş." ifadesini kullandı.

Turizmde ürün çeşitliliği ve markalaşmanın, Bakanlığın en ciddi hedeflerinden biri olduğuna vurgu yapan Ersoy, şunları kaydetti:

"Aslında söz konusu hedefe ulaşmamızı sağlayacak her şeyi, yaşadığımız bu muazzam coğrafya ve medeniyetimizin binlerce yıllık birikimini barındıran kültürel değerlerimiz bize sunuyor. Mesele bunları doğru şekilde kullanmayı bilmekte yatıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu doğrulardan biridir. Eğer öyle olmasaydı yaşayarak tecrübe ettiğimiz büyüme ve ilgi artışı kesinlikle mümkün olmazdı. Zira hiçbir başarı tesadüf değildir. Geldiğimiz bu nokta, 'Kültür ve sanatla bütünleşmiş turizm' vizyonuyla her adımını ince ince hesapladığımız kültür politikalarımızın sonucudur. Hep söylüyoruz; sürdürülebilirliği gözeterek, turizm ile kültür sanatın birbirini beslediği bir ekosistem bina ettik. Bunu sadece kültür sanat etkinliklerinin ve sebep oldukları turizm hareketinin birbirlerine karşılıklı fayda sağlaması ile sınırlandırmayın. Festival güzergahında restore edilen ve yeniden işlev kazanarak hayata dahil olan tarihi eserleri düşünün. Görünür ve bilinir hale gelen kültür sanat kurumlarını, parçası ve varisi olduğu kültür sanat mirasını yaşayarak öğrenen çocuklarımızı, hem milli hem evrensel değerlerin etrafında sağlanan sosyal birliktelik ve bütünleşmeyi düşünün."

Mehmet Ersoy, kültür ve sanat temelinde bireysel ve toplumsal fayda sunan bir etkinlik silsilesini, uluslararası bir markayı Türkiye'ye kazandırdıklarının altını çizdi.

- 2024'te 40 bin sanatçı, 600 mekan, 6 bin etkinlik

Festivalin kapsamını bu yıl daha da genişletmeyi planladıklarını aktaran Ersoy, "2021'de 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başladığımız festivalimize her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını dahil etmeyi sürdürdük. 2023'e geldiğimizde festivale katılan sanatçı sayımız 34 bin'e ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise 40 bin sanatçı." diye konuştu.

Ersoy, festival mekanlarının da her yıl arttığını vurgulayarak, 2024'te mekan sayısını 600'ün üzerine çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Festival kapsamında geçen yıl 5 bin etkinlik düzenlendiğini kaydeden Ersoy, bu yıl etkinlik sayısını 6 bine çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- Festival Adana'da başlayacak

Ersoy, bu yıl 8 aya yayılacak festival programının 13-21 Nisan'da Adana'daki Portakal Çiçeği Karnavalı ile başlayacağını söyledi.

Festivalin 25 Mayıs-2 Haziran Şanlıurfa, 1-9 Haziran Bursa, 8-16 Haziran Samsun, 22-30 Haziran Trabzon, 29 Haziran-7 Temmuz Van, 3-11 Ağustos Nevşehir, 17-25 Ağustos Erzurum, 31 Ağustos-8 Eylül'de Çanakkale'de yapılacağını vurgulayan Ersoy, Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivalini (Gastroantep) de kapsayan Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin ise 14-22 Eylül'de gerçekleştirileceğini aktardı.

Mehmet Ersoy, 21 Eylül'de başlayacak Ankara ayağı ile programa dahil olan Konya Mistik Müzik Festivali'nin 29 Eylül'de sona ereceğini dile getirdi.

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin 28 Eylül-6 Ekim'de yapılacağını sözlerine ekleyen Ersoy, 12-20 Ekim'de Diyarbakır, 26 Ekim-3 Kasım'da İzmir, 2-10 Kasım'da ise Antalya'da festivalin gerçekleşeceğini aktardı.

- Picasso ve Salgado'nun eserleri sergilenecek

Pablo Picasso'nun ölümünün 50. yılı dolayısıyla, ünlü ressamın 80'den fazla orijinal eserinin yer aldığı serginin 3 ay boyunca farklı şehirlerde sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyleyen Ersoy, bu kapsamda Sebastiao Salgado, Güvenç Özel, Refik Anadol ve Frida Kahlo gibi sanatçıların eserlerine de yer verileceğini ifade etti.

Ersoy, yapay zeka algoritması kullanarak üretilen "Atatürk Kültür Yolunda" dijital yerleştirmesiyle, "Atatürk bugün hayatta olsaydı, festivalin hangi duraklarından kareler verirdi?" sorusuna yanıt veren dijital bir sergi açılacağını da aktardı.

Festivale konuk olacak topluluklarla sanatçılara da değinen Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Uluslararası iş birliklerimiz ve büyükelçiliklerimizle yapılan görüşmeler neticesinde Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkeleriyle hem görsel sanatlar hem de sahne sanatları alanlarında iş birlikleri gerçekleştirmekteyiz. Deutsches Senfoni-Orkestra Berlin, Estonya Orkestrası ve Korosu, Çin Sahne Performansları ve daha birçok uluslararası sürpriz ekibi ve orkestrayı sahnelerimizde ağırlayacağız. Caz müziğinin en büyük isimlerinden, Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile sanatseverlere muazzam dinletiler sunacak. Başta CSO olmak üzere, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı orkestralarımız ile koro ve topluluklarımız, sanatın evrensel dilini müzik ve dansla sahneye taşıyacak."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivalin bu yıl yeni logoyla tanıtılacağını belirterek, "Kültür ve sanatın bunca zenginliğini bünyesinde buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivalinin yeni logosu 7 farklı renk içeriyor. Renk, sanatın varoluşsal bir parçasıdır. Tuvalde, seste, sözde, sahnede ya da nesnede renk sanatçının düşün dünyasından süzülüp eserine geçer. Sanatın kendisi zaten hayatın bir rengidir. Belki herkes için farklıdır ama biliyoruz ki kimin gözünden bakarsak bakalım sanat hep göz alıcıdır. O yüzden biz de renkleri kullandık." değerlendirmesinde bulundu.