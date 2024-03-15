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KÜLTÜR SANAT

Çorum'un tescilli "İskilip Ramazan Keşkeği" iftar sofralarını süslüyor

Çorum'un İskilip ilçesinin tescilli lezzeti, UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"nde yer alan İskilip Ramazan Keşkeği, ilçenin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de talep görüyor.

Çorum’un tescilli İskilip Ramazan Keşkeği iftar sofralarını süslüyor
Yayınlanma Tarihi: 15.3.2024 09:18:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:45

Her yıl ramazan ayının başlamasıyla yöre halkının Ramazan Keşkeği mesaisi de başlıyor.

Her sabah buğday yarması, kemikli et, domates, soğan, tereyağı ve çeşitli baharatlarla doldurulan yüzlerce çömlek, ilçe merkezindeki 12 fırına bırakılıyor.

Fırın ustalarının su ilave ettikleri çömlekteki keşkek, odun ateşiyle ısınan fırında 8 saat boyunca pişiyor.

Üzerinde sahiplerini simgeleyen işaret ya da numaraların bulunduğu kaplar, keşkek piştikten sonra araçlarla sahiplerine dağıtılıyor.

İskilip Belediyesinin çalışmasıyla 2021'de coğrafi işaret alan İskilip Ramazan Keşkeği, çömlek nedeniyle, piştikten sonra yaklaşık 2 saat ısısını korumasından dolayı minibüslerle Çorum ve Ankara başta olmak üzere çevre il ve ilçelere de gönderiliyor.

Aynı yıl UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne de alınan yöresel lezzet, bu yıl da iftar sofralarını süslemeye başladı.

Keşkeği pişirdikten sonra mahallelere servis ettiklerini belirten Erdoğan, "Çorum'a ve Ankara'ya da gönderiyorum. Bazı günler 80, bazı günler 100 çömlek keşkek pişiriyoruz burada. Geleneği yaşatıyoruz." dedi.

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Etiketler UNESCO nun İskilip Ramazan Keşke Ankara Çorum İskilip Ramazan Keşke Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi

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