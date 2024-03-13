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KÜLTÜR SANAT

Edirne'deki Osmanlı çeşmeleri restore ediliyor

Edirne'deki Osmanlı dönemi tarihi çeşmeleri restore edilerek suya kavuşturulacak.

Edirne’deki Osmanlı çeşmeleri restore ediliyor
Yayınlanma Tarihi: 13.3.2024 10:31:57 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 10:31

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla kentteki tarihi eserlerin restorasyonu ve ayağa kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Tarihi yapıların turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Osmanlı'ya başkentlikte yapan şehirdeki tarihi çeşmeler de restore edilecek. Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin sahip olduğu tarihi yapılarıyla "açık hava müzesi" özelliği taşıdığını söyledi.

Edirne'nin dünyada metrekareye göre en çok tarihi eser düşen kentlerden biri olduğunu dile getiren Sezer, "Burada restorasyon ihtiyacı, bakım ihtiyacı olan tüm tarihi ve kültürel yapıları ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu da kısa sürede, 1-2 yıl içinde olacaktır." dedi.

Sezer, kente Osmanlı'dan miras çok sayıda çeşmenin bulunduğunu söyledi. Çeşmelerde de kapsamlı bir çalışma yapılacağını aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede sadece benim tespit ettiğim 50'nin üzerinde çeşme var. Bunlarla ilgili olarak hepsini tespit edip, bakımlarını yapacağız. Belediyemizle de görüşüp, 'kullanılabilir hale getirelim' istiyoruz. Burası çeşmeler, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler şehri. Bütün tarihi değerler var. Açık hava müzesi gibi. Çeşmeler de bunun ayrılmaz bir parçası. Bakıyorsunuz, ara sokaklarda kalan binaların içinde kaybolmuş çeşmelerimiz var. Bunların hepsini Edirne'mize kazandırmamız lazım."

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Etiketler Osmanlı Açık hava Edirne

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