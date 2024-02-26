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KÜLTÜR SANAT

Tokyo'daki video mapping "türünün en büyüğü" olarak Guinness'e girdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da video mapping gösterisi "türünün en büyüğü" olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Tokyo’daki video mapping türünün en büyüğü olarak Guinness’e girdi
Yayınlanma Tarihi: 26.2.2024 10:21:25 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:21

Tokyo Night & Light" video mapping gösterisi dün gece, Şincuku bölgesindeki Tokyo Metropol Valiliğine ait binaya yansıtılarak gerçekleştirildi.

Valilik yerleşkesinde 48 katlı binanın doğu cephesinin 4. ila 32. katlarını kapsayan 14 bin metrekarelik alanına yansıtılan gösteri büyük ilgi çekti.

Yağmura rağmen yaklaşık 1100 kişinin katıldığı gösteride, Ay'ın silüeti, "Tokyo Skytree" dahil turistik noktalar ile kentten manzaralar yansıtıldı.

Resmi Kyodo ajansına göre, "Tokyo Night & Light" video mapping gösterisi, "türünün en büyüğü" olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Hükümet binasının tuvalinde inanılmaz bir sanat

Tokyo Metropol Valisi Koike Yuriko, yaptığı açıklamada gösteriyi, "hükümet binasının tuvalinde inanılmaz bir sanat sergisi" olarak nitelendirdi.

Valiliğe göre, "Tokyo Night & Light" video mapping gösterisi yıl boyunca akşam üzeri yerli ve yabancı turistlerin ilgisine ücretsiz sunulacak.

Çoğunlukla güneş enerjisi kaynaklı elektrik kullanılarak düzenlenen gösterilerde, hafta sonu ve tatil günlerinde farklı sunumlar gerçekleştirilecek.

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Etiketler Japonya Tokyo Tokyo Skytree Guinness Dünya Rekorları Kültür Sanat Guinness Tokyo Night & Light

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