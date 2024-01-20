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KÜLTÜR SANAT

"Temas İstanbul" sergisi MİT'in 97. kuruluş yılına ithaf edildi

"Temas İstanbul" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açıldı.

Temas İstanbul sergisi MİT’in 97. kuruluş yılına ithaf edildi
Yayınlanma Tarihi: 20.1.2024 09:53:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 10:08

"İstihbarat ve strateji" temalı dijital sergide, "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıkları altında tanımlanan dört kavram seti ile kurum kültürünü ve dijital dönüşümünü anlatan alanlar yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, serginin açılışında, MİT'in devletin en önemli birimi olduğuna işaret ederek, herkesi 3 hafta boyunca açık kalacak sergiye davet etti.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise AKM'nin kapısının hem devlet kurumlarına hem de özel sektöre daima açık olduğunu belirterek, "Güçlü bir devlet olmak istihbaratınızın gelişmiş olmasıyla mümkün. Bu anlamda çok iyi bir geleneğe sahibiz. O yüzden tüm vatandaşlarımızı AKM'ye bekliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımızı görmesi, anlaması açısından çok önemli bir sergi." dedi.


İç ve dış misyonlarda ele geçirilmiş malzemeleri de sergiliyoruz

Serginin küratörü Zihni Tümer, AA muhabirine, serginin bölümlerine ilişkin şunları anlattı:

"Vatan, bu topraklarda istihbarat geçmişini 1000 yıl kadar geriye götürebileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Gelenek ise tarihimiz, hafızamız, bütün bilgilerimizin derlendiği bir nokta. Gelecek bölümü ise çocuklarımıza neler anlatabileceğimizle alakalı. Çünkü kurumun genel misyonlarından bir tanesi müreffeh bir ülke ve vatana giden yolda emniyet ve müdafaa faaliyetleridir. Bütün bunları bir araya getirdik. Gurur bölümünde ise Türkiye'nin küresel ölçekte oyun bozucu ve oyun kurucu olmasını gösterdik. Son dönemde MİT'in bu noktada nelere aracı olduğu noktasındaki bir bölümü sunduk."

Sergi, 11 Şubat'a kadar pazartesi günleri hariç 11.00 - 20.00'de ziyarete açık olacak.

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