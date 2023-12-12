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KÜLTÜR SANAT

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, vefatının 29. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anıldı.

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük’te anıldı
Yayınlanma Tarihi: 12.12.2023 06:58:33 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 06:58

Safranbolu Belediyesince Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı işbirliğinde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Ataman'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisiyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren programda solist Dr. Öğretim Üyesi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu, çeşitli eserler seslendirdi.

Safranbolu Belediyesi Kadın ve Erkek Halk Oyunu ekipleri çeşitli gösteriler sundu.

Anma gecesinin sunuculuğunu Ataman Erkul yaptı.

- Sadi Yaver Ataman

23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya gelen yazar, müzikolog, folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci ve devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994'te memleketi Safranbolu'da toprağa verildi.

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Etiketler Safranbolu Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Sadi Yaver Ataman Yanya İstanbul Karabük Leyla Dizdar Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu Ataman Erkul Safranbolu Belediyesi Kadın ve Erkek Halk Oyunu

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